Schiphol wil aantal vluchten afstemmen op beschikbaarheid personeel

Om te voorkomen dat er deze zomer weer lange rijen op Schiphol ontstaan, wil de luchthaven onder meer het aantal vluchten dat vertrekt gaan afstemmen op de hoeveelheid beschikbaar personeel. Dat heeft Schiphol-directeur Dick Benschop dinsdag laten weten in gesprek met journalisten.

In overleg met de luchtvaartmaatschappijen wordt uiterlijk vier tot zes weken van tevoren bepaald of bepaalde vluchten vanaf Schiphol kunnen vertrekken, of dat er een andere vertrektijd of luchthaven gezocht moet worden. Schiphol gaat met luchtvaartmaatschappijen en touroperators om tafel om de regulering verder uit te werken.

Dick Benschop bood dinsdag zijn excuses aan voor de lange rijen. „Dit is niet het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten.” Benschop weet de personeelstekorten aan de groeispurt die Schiphol maakt. Ook was de planning voor de meivakantie volgens de Schiphol-directeur te strak, waardoor tegenvallers als ziekteverzuim en de KLM-staking zorgden voor lange rijen. Benschop zegde toe deze zomer met ruimere planningen te gaan werken.

Het is volgens Benschop zaak dat er zo snel mogelijk nieuw personeel geworven wordt voor de security; volgens de Schiphol-directeur wordt er onder meer gekeken naar hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden om Schiphol aantrekkelijker te maken als werkgever.