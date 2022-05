‘Russische militairen roven gouden Scytische kunstobjecten’

„De orks hebben het Scytische goud gestolen.” Zo luidde het bericht van Ivan Fedorov, de burgemeester van de Oekraïense stad Melitopol op het Oekraïense nieuwsplatform Ukrinform – waarbij de ‘orks’ staan voor de Russen. Het goud dat is meegenomen uit het Museum voor Lokale Geschiedenis zou bestaan uit ornamenten, bloemen, platen, munten en wapens van zo’n 2.300 jaar oud – bij elkaar zeker 198 objecten.

The New York Times, die het nieuws hierover bracht, kan de kunstroof niet bevestigen, maar acht het waarschijnlijk. Het is ook niet voor het eerst dat Russen ervan zijn beschuldigd bij het innemen van steden kunst te stelen. In Marioepol zijn oude iconen uit het Koejindzji Art Museum weggehaald, maar ook kunstwerken van de negentiende-eeuwse schilders Archyp Koejindzjii en Ivan Ajvazovsky. Daarnaast zou er een oude, handgeschreven Tora-rol zijn meegenomen. In Marioepol gaat het volgens The Guardian om tweeduizend kunstwerken uit drie musea.

Mannen in witte pakken

Lejla Ibrahimova, museumdirecteur van het geschiedenismuseum in Melitopol, vertelt in The New York Times dat ze van een collega berichten kreeg dat mannen in witte pakken met Russische soldaten het museum binnenkwamen en uiteindelijk de kunstwerken vonden. Zelf was ze, nadat ze de kunst had verstopt, de stad uitgevlucht voordat die in Russische handen viel, maar een wel aanwezige medewerker werd vorige week opgepakt. Van hem is sinds vrijdag niets meer vernomen. „Dit is een van de grootste en meest waardevolle collecties in Oekraïne. We weten niet of het goud verstopt is of gestolen”, aldus Fedorov.

De toekomst belooft weinig goeds. Het Scythische goud is al tijden een twistpunt: gaat het om Oekraïens of Russisch erfgoed? Het Scytisch goud uit de Krim dat tentoongesteld werd in het Allard Pierson Museum werd in elk geval na juridisch getouwtrek aan Oekraïne toegewezen en niet aan de musea op de Krim, die inmiddels in Russische handen zijn.

De nieuwe directeur van het geschiedenismuseum in Melitopol, Jevgeni Gorlatsjov, verklaarde op de Russische tv dat de kunstobjecten „van grote culturele waarde zijn voor de gehele voormalige Sovjet-Unie”. Daarmee is het lot van het Scytische goud misschien minder onzeker dan eerder was gedacht: de kans is groot dat het voortaan geldt als Russisch erfgoed en nooit meer uitgeleend gaat worden.

Lees ook:Scythen hadden meer dan één genetische oorsprong