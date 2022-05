Reisbranche: reken op langere rijen in de zomer

De reissector vreest dat de piekdrukte op Schiphol van het afgelopen weekend slechts een voorproefje was van wat de Nederlandse vakantieganger deze zomer te wachten staat. Touroperators voorzien nog grotere drukte voor de zomervakantie, maar zeggen weinig te kunnen betekenen zolang Schiphol de situatie met zijn personeel niet op orde heeft.

Afgelopen weekend stonden vakantiegangers bij de Amsterdamse luchthaven urenlang in de rij – die zich tot buiten de vertrekhal uitstrekte. De brandweer deelde flesjes water uit aan de wachtende gezinnen met hun koffers. Een aantal vluchten vertrok later, en een enkeling miste zijn of haar vlucht. De lange rijen kwamen door personeelstekorten bij Schiphol, met name bij de bagageafhandeling en de passagierscontrole waren er handen te weinig.

Het was niet dat de touroperators de drukte niet hadden zien aankomen, stelt Frank Oostdam, directeur van koepelorganisatie van reisorganisaties ANVR. „We wisten in januari al hoe druk het in de meivakantie zou worden. Dat had Schiphol op tijd moeten regelen, en door fouten in de planning is dat niet gebeurd.” Op dezelfde manier kan hij het deze zomer ook al mis zien gaan. Nadat veel gezinsvakanties de afgelopen twee zomers door de coronacrisis niet doorgingen, willen veel mensen hun misgelopen reizen deze zomer inhalen. Oostdam: „Volgens onze eerste inschatting gaan we de passagiersaantallen van 2019 weer halen. En dat zijn er meer dan in de meivakantie. We houden rekening met langere rijen, als er niets verandert.” In 2019, het laatste volledige jaar voor de coronapandemie, zag de luchthaven bijna 72 miljoen passagiers aankomen of vertrekken, van wie 13,5 miljoen in juli en augustus.

Om de tafel

Deze zomer worden dus nóg meer passagiers verwacht dan afgelopen weekend, weliswaar gedurende een langere periode. Toch is de grote vraag of Schiphol daar op tijd klaar voor is. Touroperators laten weten volgende week, zodra de ergste drukte erop zit, met het Schiphol-bestuur om tafel te willen. De luchthavenleiding krijgt de vraag hoe ze wil voorkomen dat het in de zomer weer zo druk wordt. Een snelle oplossing lijkt daarbij niet voorhanden; in meerdere sectoren is momenteel sprake van een groot personeelstekort. Reisorganisaties TUI, Corendon, Sunweb en Vakantiediscounter laten weten mee te willen denken, maar stellen allemaal dat de hulpmogelijkheden voor hen als reisorganisaties beperkt zijn. Behalve reizigers oproepen om online in te checken en op tijd naar de luchthaven te komen, is er niet veel dat de touroperators kunnen doen.

Vluchten laten vertrekken vanaf andere luchthavens zou ook kunnen, zij het beperkt. Voor TUI, dat met eigen vliegtuigen vliegt, zou Brussel of Rotterdam-The Hague Airport een alternatief kunnen zijn, zo zegt een woordvoerder. „Maar ook daar zijn we gebonden aan een beperkt aantal slots [tijdsloten voor vertrekken en landen], dus daar kunnen we niet onbeperkt op terugvallen. Daarbij blijft de kern: Schiphol moet dit oplossen. Zij bieden hun dienst aan – waarvoor duur betaald wordt – en zal dus ook moeten leveren. Er vliegen niet méér mensen dan in andere jaren, en de luchthaven is op dit soort passagiersaantallen gemaakt.”

In de gesprekken met de luchthaven zullen nog meer punten ter tafel komen, waaronder de communicatie vanuit Schiphol. Dat die te wensen overliet, werd op zaterdag 23 april duidelijk, toen er door een wilde staking van het grondpersoneel van KLM geen bagage meer naar de KLM-vliegtuigen ging. Er werden die dag 110 vluchten geannuleerd. Schiphol riep op om niet meer naar de luchthaven te komen – tot ontzetting van touroperators als TUI en Corendon. „Wij riepen juist op: kom wél naar Schiphol, omdat wij onze eigen bagageafhandeling hebben”, aldus de woordvoerder van TUI. „Onze vluchten gingen gewoon.”

Callcenters maximaal bezet

Wat ook niet hielp, zeggen de operators, was de poging van Schiphol om afgelopen weekend 5.800 reizigers te weren door luchtvaartmaatschappijen te verzoeken vluchten te schrappen. Vakantiegangers belden ongerust op of hun vlucht wel zou vertrekken. „Gelukkig weigerden onze partnermaatschappijen Vueling en Transavia daaraan gehoor te geven, waardoor uiteindelijk iedereen op de vakantiebestemming is aangekomen”, zegt een woordvoerder van Sunweb – dat zelf geen vliegtuigen heeft en afhankelijk is van luchtvaartmaatschappijen. Een voordeel daarvan is dat Sunweb dit weekend snel kon schakelen: „We hebben onze callcenters maximaal bezet om zoveel mogelijk klanten te informeren. Zo konden zelfs twee vluchten via Rotterdam-The Hague Airport vertrekken, omdat we iedereen op tijd te pakken kregen.”

Naast dat het lange wachten vervelend is voor de vakantiegangers, vreest ANVR-directeur Frank Oostdam voor een meer structureel probleem voor zijn sector als de situatie op de luchthaven niet verbetert. „Door al dit gedoe bladdert het imago van Schiphol af, en dat maakt mensen mogelijk terughoudend om nog reizen te boeken. We hadden als sector een prachtige opleving na de coronacrisis. Mensen willen en masse naar het buitenland, dan is het zonde om te zien dat zij zo hun vakantie moeten beginnen.”

Hoewel er flink wat chagrijn zit bij de reisbranche, die na twee magere coronajaren weer voluit wil draaien, benadrukt Oostdam dat er constructief met de Schiphol-leiding gesproken zal worden. „We hebben een sterke band met Schiphol. Zoals in elk goed huwelijk ben je weleens boos op elkaar, maar je kunt niet boos blijven. Dat is ook niet productief.”