Het „het geblaf van de NAVO aan de deur van Rusland” kan tot de Russische invasie in Oekraïne hebben geleid. Dat heeft Paus Franciscus dinsdag gezegd in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera. Hij lichtte niet nader toe wat hij daarmee precies bedoelde. In het vraaggesprek wierp hij ook de vraag op of landen moeten doorgaan met het leveren van wapens aan Oekraïne.

De leider van de Katholieke Kerk liet ook weten dat hij een verzoek had ingediend voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin om te bemiddelen in het conflict. Hoewel hij daarop geen antwoord zegt te hebben gekregen, laat hij in het interview herhaaldelijk weten nog altijd bereid te zijn naar Moskou af te reizen. Hij vertelde aan de Corriere della Sera dat patriarch Kirill, de hoogste geestelijk leider binnen de Russisch-orthodoxe kerk die de oorlog zijn volledige steun heeft gegeven, zichzelf „niet kan veranderen in de misdienaar van Poetin”.

Met patriarch Kirill sprak de Paus wel, zo vertelt hij. In een gesprek van veertig minuten via Zoom las de patriarch de de eerste twintig minuten „met de kaart in de hand” een aantal „rechtvaardigingen voor de oorlog” voor. De Paus zei daarop te hebben geantwoord niets te begrijpen van zijn mede-religieus leider. „We kunnen de taal van de politiek niet gebruiken (…) maar moeten wegen zoeken naar vrede”.

Vanaf het begin van de oorlog heeft Paus Franciscus zijn medeleven betoond met het lot van de Oekraïners. Ook heeft hij de invasie veroordeeld, maar hij deed dat steeds zonder Rusland expliciet als agressor aan te wijzen. Deze houding valt te verklaren vanuit de Vaticaanse traditie van neutraliteit en het belang van de betrekkingen tussen het Vaticaan en de Russisch-orthodoxe kerk.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Paus: rol NAVO kan tot Russische invasie Oekraïne hebben geleid