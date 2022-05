Oppositie Iran vestigt hoop op Zweedse rechter voor vervolging executies

Tientallen demonstranten, onder wie veel sympathisanten van de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), demonstreren dezer dagen voor de rechtbank in Stockholm. Hun leuzen zijn maandag soms tot in de hal te horen, schrijft een Zweedse verslaggever. Zij hebben zich verzameld voor een van de grootste zaken in de Zweedse rechtsgeschiedenis en, voor zover bekend, de eerste keer dat een Iraniër terechtstaat voor massale executies van tegenstanders van het Iraanse regime.

De 61-jarige Hamid Noury wordt beschuldigd van betrokkenheid bij 110 moorden op politieke gevangenen in 1988. Dit waren veelal MEK-leden die vastzaten in de Gohardasht-gevangenis, zo’n vijftig kilometer ten noordwesten van Teheran. Als assistent-aanklager van de gevangenis zou Noury een rol hebben gespeeld bij de selectie van de slachtoffers en het organiseren van de executies. De terechtstellingen waren onderdeel van een golf van executies in 1988. In dat jaar, aan het einde van de Irak-Iranoorlog, gaf ayatollah Ruhollah Khomeini het bevel de tegenstanders van zijn regime die in Iraanse gevangenissen zaten te executeren.

Universele jurisdictie

Hamid Noury werd in november 2019 opgepakt in Zweden, waar ‘universele jurisdictie’ geldt. Die stelt het land in staat om mensen te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, ook als die elders zijn gepleegd. Mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International beoordeelden de massa-executies in Iran al eerder als misdaden tegen de menselijkheid.

De zaak tegen Noury, die sinds augustus vorig jaar loopt, komt deze woensdag tot een voorlopig einde, als zijn advocaat zijn slotpleidooi afrondt. Vrijdag eiste de aanklager levenslang tegen de Iraniër. Tijdens bijna honderd zittingsdagen zijn er zo’n zeventig getuigen en nabestaanden gehoord, onder wie Iraniërs die de Gohardasht-gevangenis levend konden verlaten. Het dossier bevat duizenden pagina’s met gedetailleerde getuigenverklaringen.

De advocaat van een aantal getuigen, Kenneth Lewis, noemt het bewijs „overweldigend”, maar volgens Noury liegen de getuigen. Verdedigde hij zich eerst door te ontkennen dat hij op het bewuste moment in de gevangenis actief was, later zei hij dat hij er amper aanwezig was. Nog weer later benadrukte hij dat hij niet zo’n hoge positie bekleedde als hem is toegeschreven.

Iran noemt het proces tegen Noury „politiek gemotiveerd” en eist dat hij onmiddellijk wordt vrijgelaten. Volgens het door de staat gefinancierde persbureau IRNA wordt het proces van Noury beïnvloed door de MEK. Iran beschouwt deze oppositiegroepering als een terroristische organisatie, onder meer vanwege een reeks bomaanslagen in de jaren tachtig die MEK heeft gepleegd en aanvallen op Iraanse bodem tijdens de Irak-Iranoorlog, met steun van de voormalige Iraakse president Saddam Hussein.

Ook de Iraanse president Ebrahim Raisi is beschuldigd van betrokkenheid bij de executies. Hij was destijds als plaatsvervangend aanklager in Teheran lid van de vierkoppige ‘Commissie des Doods’, die in de hoofdstad talloze doodvonnissen velde.

Symbolisch belang

Deze rechtszaak is vooral symbolisch van belang, zegt cultureel antropoloog Younes Samifar van de Vrije Universiteit Amsterdam. „Het is een signaal dat deze misdaden niet onopgemerkt voorbijgaan”, aldus de specialist in politiek geweld in het Midden-Oosten. „Noury zelf is echter laaghangend fruit. Als hij een levenslange celstraf krijgt, zal dit niet afstralen op de Iraanse president. Ten eerste heeft de president politieke immuniteit. Ten tweede durven Europese landen hem toch niet aan te klagen.”

Het Iraanse regime staat bekend om zijn wrede vergeldingsmethodes. De vrees bestaat dat Zweedse staatsburgers in Iran ontvoerd worden. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken raadt burgers dan ook af om naar het land te reizen.

Hoewel de MEK geweld heeft afgezworen, hoopt de beweging al decennialang de macht over te nemen in Iran. In Albanië heeft ze een trainingskamp waar (soms ontvoerde) jonge mensen van Iraanse oorsprong worden gehersenspoeld en klaargestoomd voor de strijd.

De uitspraak in de zaak-Noury wordt over een aantal maanden verwacht. Een (levenslange) veroordeling zou de slachtoffers van het Iraanse bewind na al die tijd een kans op heling geven, denkt Samifar. „Het regime is niet meer onaantastbaar.”