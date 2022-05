Omstreden Philip Guston-expositie toch geopend – mét waarschuwingsbordje

Met een waarschuwende tekst van een psycholoog is zondag in Boston alsnog de overzichtstentoonstelling van Philip Guston (1913-1980) geopend. Het reizende retrospectief van de Canadees-Amerikaanse kunstenaar was eerder tot 2024 uitgesteld vanwege vrees voor protesten tegen zijn schilderijen met daarop de racistische Ku Klux Klan-leden.

De directies van de vier grote musea die de tentoonstelling zouden tonen – het Museum of Fine Arts in Boston, de National Gallery in Washington, het Museum of Fine Arts in Houston en Tate Modern in Londen – stelden haar in september van 2020 uit voor vier jaar uit. De reden: de verhoogde raciale spanningen en aanhoudende Black Lives Matter-protesten wereldwijd na de dood op George Floyd, een Afro-Amerikaanse man die stierf door hardhandig optreden van witte politiemannen.

Laf en betuttelend, oordeelden critici en betrokken conservatoren. Honderden prominente kunstenaars ondertekenden direct een open brief waarin ze de instellingen verweten „angst te hebben voor controverse” en „geen vertrouwen te hebben in de intelligentie van hun publiek”.

Guston, stelden de critici, bestreed in zijn werk juist de Ku Klux Klan, de geheime witte Amerikaanse organisatie die bekend werd door hun racistische geweld. Door de banaliteit van het kwaad te verbeelden zou de kunstenaar wit Amerika een spiegel hebben voorgehouden.

Door het protest is de tentoonstelling toch eerder geopend, inclusief de schilderijen van de figuren met witte kappen. Een door een psycholoog opgestelde wandtekst bij de entree spoort bezoekers aan om „grenzen te identificeren en voor zichzelf te zorgen”.

Felle discussie

De tentoonstelling heeft in de VS opnieuw geleid tot een felle discussie over de vraag of het uitstel een indicatie is dat musea terugdeinzen voor provocerende kunst in een tijd van verhoogde gevoeligheden.

The New York Times citeert kunstenaar Danny Simmons, een van de ondertekenaars van de eerder genoemde protestbrief. Hij zegt: „Waarom zou een instelling op het hoogtepunt van de Black Lives Matter-beweging ervoor kiezen om schilderijen die een direct antwoord waren op racisme niet tentoonstellen?”

Darren Walker, de voorzitter van de Ford Foundation, die 1 miljoen dollar bijdroeg aan de tentoonstelling, en tevens toezichthouder is van de National Gallery, een van de betrokken musea, noemt het uitstel in de krant een voorbeeld van slecht management. „Als musea weer dit soort tentoonstellingen organiseren moeten mensen van kleur worden geraadpleegd”, zegt hij. „Je vraagt ​​niet om hun toestemming, je vraagt ​​niet om hun deskundig advies, je bent gewoon empathisch voor de mensen die door de expositie geraakt zullen worden.”

Matthew Teitelbaum, de directeur van het Museum of Fine Arts in Boston, zegt in The New York Times dat het uitstel niet ging „over de aanvaardbaarheid van Guston, maar over de gastvrijheid van het museum”.

De controverse maakte ook duidelijk hoe groot het gebrek aan diversiteit bij musea is, zowel onder het personeel, bij de toezichthouders en aan de samenstelling van exposities. Museummedewerkers van het Metropolitan Museum of Art, het Guggenheim en het Smithsonian Institution in New York constateerden in 2020 dat sprake is van „diepgeworteld racisme binnen hun instellingen”.