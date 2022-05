Oekraïense film: altijd velden vol zonnebloemen

In de Oekraïense film Klondike (Maryna Er Gorbach, 2022) wordt in één scène Nederlands gesproken: „Ik voel dat ze nog leeft.” Met doffe blik neemt een Nederlands echtpaar plaats achterin de auto van Irka en haar echtgenoot Tolik. Zij wonen anno 2014 in de Donetsk-regio en in de openingsscène wordt hun huis deels in puin geschoten. Foutje van de separatisten.

Niet veel later is er sprake van een neergestort passagiersvliegtuig. De Nederlandse kijker weet genoeg: dat moet vlucht MH17 zijn. Dat wordt bevestigd als we flitsen van een nieuwsreportage zien op de tv van Irka en Tolik. Daarna volgen de iconische beelden van wrakstukken in een veld zonnebloemen. Een paar dagen later stapt het verdwaasde Nederlandse stel in Toliks auto.

Deze scènes vormen niet de kern van Klondike, een van de films in het Kino Ukraïna-programma van Eye Filmmuseum deze maand, maar opvallend zijn ze wel. Klondike is sowieso een indrukwekkende, op feiten geïnspireerde film. De chaos in Oost-Oekraïne, vlakbij de grens met Rusland, wordt sterk voelbaar. Tolik zit tussen twee vuren: een separatistische vriend wil hem inlijven en omdat hij bevriend is met een separatist vindt zijn uit Kiev afkomstige zwager hem een verrader. Ondertussen probeert Tolik zijn zeven maanden zwangere vrouw Irka naar veilig gebied brengen, maar zij wil blijven – zelfs in een kapotgeschoten huis.

Lees ook een column van Peter de Bruijn over de meest geprezen Oekraïense film ooit: ‘Schaduwen van vergeten voorouders’

Ook Volcano (2018), het sterke speelfilmdebuut van Roman Bondarchuk, maakt de anarchie en wetteloosheid voelbaar in een verlaten steppe in Zuid-Oekraïne, een regio vlak boven de door Rusland ingelijfde Krim. De netjes geklede tolk Lukas, werkzaam voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa OVSE, komt er terecht als de auto strandt waarin hij twee OVSE-waarnemers vervoert die militaire checkpoints controleren. Dan gaat het van kwaad tot erger, deels door zijn eigen naïviteit over de licht ontvlambare situatie in de regio. Zo wordt hij beroofd, in elkaar geslagen en ontwaakt hij in een memorabele sequentie in een donker gat in een veld zonnebloemen. Zijn ooit zo smetteloze overhemd wordt naarmate deze visueel imposante film vordert steeds smeriger. Tegelijk ziet hij de schoonheid van het land steeds scherper.

Lees ook een artikel over oorlogsfilms in Rusland: De WOII-films die Poetins Rusland bezielen En een artikel over de documentaire rond de Russische oppositieleider Navalny: Navalny in gesprek met zijn gifmenger

Oekraïne stond in de Sovjetfilm voor zwarte aarde, wuivende graanvelden en zonnebloemen – de huidige oorlog leidt nu al tot een tekort aan zonnebloemolie. De poëtische blik op het eindeloze Oekraïense landschap en de boerencultuur grijpt terug op de ongeëvenaarde klassieker Zemlya (Aarde, 1930) van Oleksandr Dovzjenko. Een film over de collectivisatie van de landbouw, met communistische arbeiders die het opnemen tegen rijke koelakken en zegevieren dankzij de tractor, het mechanische paard. Dat voelt nu wrang aan, want bij die collectivisatie verhongerden vele miljoenen Oekraïners. Voor hun nazaten is deze ‘Holodomor’ welbewuste genocide.

Honderd jaar geleden had Oekraïne een bloeiende filmcultuur met filmmakers als Dovzjenko en Dziga Vertov. De laatste nam zijn documentaireklassieker Man with a Movie Camera (1929) deels op in steden die nu gebombardeerd worden: Odessa, Charkov en Kiev. In de Sovjet-Unie werd de Oekraïense cultuur – inclusief film – soms gedoogd, soms onderdrukt. Nu probeert Poetin die cultuur van de aardbodem te vegen.

Kino Ukraïna. 8 t/m 26/5 in Eye Filmmuseum, Amsterdam. Inl: . 8 t/m 26/5 in Eye Filmmuseum, Amsterdam. Inl: eyefilm.nl

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven