Met Gala 2022: negentiende-eeuwse mode in een modern jasje

Het Met Gala, 's werelds meest prestigieuze mode-evenement, vond dit jaar als vanouds plaats op de eerste maandag van mei. Het evenement was door de coronapandemie in 2020 geannuleerd en vorig jaar naar september verplaatst. Het thema was 'vergulde glamour' en genodigden werden aangemoedigd om mode uit de 19de eeuw in een modern jasje te gieten. Acteurs, zangers en modellen hulden zich voornamelijk in zwart en goud, al stellen critici dat slechts een enkeling de code echt heeft gevolgd. Tijdens het Met Gala wordt geld ingezameld voor het Metropolitan Museum of Art. Wie naar het gala mag komen, betaalt volgens de New York Times 35.000 dollar (ruim 33.000 euro) per ticket.