28 miljoen Italianen krijgen ‘bonus’ ter compensatie van stijgende prijzen

De Italiaanse regering is volgens premier Mario Draghi vastberaden om gezinnen en bedrijven zo goed mogelijk te beschermen tegen de economische gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne. Tussen juni en juli zullen 28 miljoen Italianen een eenmalige bonus krijgen, ter waarde van 200 euro. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden die tot 35.000 euro per jaar verdienen, mogen de bonus verwachten, die straks automatisch aan hun loon of pensioen wordt toegevoegd.

Het nieuwe economische steunpakket van de regering-Draghi om de economisch kwetsbaarste gezinnen en bedrijven te helpen om stijgende grondstof- en energieprijzen het hoofd te bieden, bedraagt 14 miljard euro. Deze maatregel komt bovenop de eerdere inspanningen van de regering, die al aanzienlijk waren. In zijn toespraak in het Europarlement in Straatsburg, dinsdag, herinnerde Draghi eraan dat Italië al 30 miljard euro extra uittrok om de pijn van de prijsstijgingen te verzachten.

Om de eenmalige bonus aan werknemers en gepensioneerden te betalen, heeft de regering 6 miljard euro opzij gezet. Omdat Italië beperkte ruimte heeft extra te lenen, wil de regering dat geld halen bij de energiebedrijven, die door hoge energieprijzen extra winst boeken. In plaats van de in maart aangekondigde 10 procent belasting op die winst, moeten energiebedrijven tot 25 procent belasting ophoesten. Die ingreep zou dit jaar naar schatting 10 miljard euro opleveren.

De consument loopt niet het risico dat de energiebedrijven de afgeroomde winst weer doorrekenen op de eindfactuur. De prijstoezichthouder houdt namelijk sterke schommelingen in de energieprijzen scherp in de gaten. Bovendien is de energiemarkt geliberaliseerd en heeft geen enkel energiebedrijf een monopolie.

Terwijl Italië vorig jaar een flink herstel kende, kromp het bruto binnenlands product in de eerste drie maanden van dit jaar licht door de stijgende energieprijzen, de Omikron-variant van het coronavirus en de Russische invasie van Oekraïne. „Dit is een vertraging, geen recessie”, zei Draghi maandagavond op een persconferentie over het steunpakket. De premier wees erop dat in maart 800.000 extra arbeidsplaatsen waren ingevuld, vergeleken met een jaar eerder. Tegelijk erkent Draghi sinds het begin van de oorlog dat Italië te sterk afhangt van energie uit Rusland, bijvoorbeeld voor 45 procent van zijn gas. Italië ging na de inval in Oekraïne meteen op zoek naar alternatieve leveranciers.

Impuls aan hernieuwbare energie

Maar om minder af te hangen van Moskou, volstaat het niet om een belangrijke gasdeal in Algerije te gaan sluiten, zoals Italië onlangs deed. Rome wil daarom ook een nieuwe impuls geven aan de sector van de hernieuwbare energie. Vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld een windmolenpark stranden in Italië al te vaak op vertragingen of afwijzingen door culturele autoriteiten, die de landschapswaarde willen beschermen. Terwijl landschappen van grote culturele en toeristische waarde, zoals Cinque Terre in Ligurië, of de Amalfitaanse kust in het zuiden van Italië ook in de toekomst wel degelijk zullen worden beschermd, kunnen de culturele autoriteiten elders in het land voortaan minder makkelijk een project voor hernieuwbare energie verhinderen.