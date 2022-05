Liverpool plaatst zich ondanks knappe start Villareal voor finale Champions League

Liverpool heeft zich na een 2-3 overwinning op Villareal als eerste club dit seizoen geplaatst voor de finale van de Champions League. In een wedstrijd met twee gezichten kreeg Villareal in eigen huis de start waar het op hoopte. Al binnen drie minuten schoot Boulaye Dia de thuisploeg op voorsprong door een teruggelegde hoge voorzet van dichtbij binnen te tikken. Kort voor rust had de Spaanse stuntploeg de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd volledig weggewerkt door een rake kopbal van Francis Coquelin.

In de tweede helft keerde het tij, nadat Liverpool-trainer Jürgen Klopp had ingegrepen. Winteraanwinst Luis Díaz kwam binnen de lijnen voor Diogo Jota. Liverpool trok het spel steeds verder naar zich toe. In een tijdsbestek van twaalf minuten had het de opgelopen schade goedgemaakt. Na ruim een uur spelen ging Villareal-doelman Gerónimo Rulli opzichtig in de fout toen hij een schot van Fabinho door zijn benen liet glippen.

Vijf minuten later was het de ingevallen Luis Díaz die een voorzet van Trent-Alexander Arnold met het hoofd achter de ongelukkige doelman kopte. Niet veel later besliste Sadio Mané de wedstrijd definitief, nadat hij de ver uit zijn doel gekomen Rulli omspeelde. Bij Villareal, dat zijn Nederlandse topscorer Arnaut Danjuma wegens een blessure moest missen, vloeiden de krachten weg. Waar het Liverpool in de eerste helft over het hele veld afjoeg, kwam ‘De gele onderzeeër’ er na rust niet aan te pas.

Nederlandse scheidsrechter

De wedstijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Voor rust was hij het mikpunt van kritiek, toen hij besloot Villareal geen strafschop toe te kennen, nadat Giovani Lo Celso in het zestienmetergebied de weg was versperd door Liverpool-doelman Alisson Becker. Kort voor tijd stuurde Makkelie Villareal-speler Ettiene Capoue met twee keer geel van het veld.

Woensdag wordt de terugwedstrijd van de andere halve finale in de Champions League gespeeld. Manchester City is afgereisd naar Spanje om tegen Real Madrid een 4-3 voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen. De finale van de Champions League wordt dit seizoen op 28 mei gespeeld in Parijs. Liverpool strijdt dit seizoen nog om drie prijzen. De club is nog in de race om de Premier League te winnen en staat het in de finale van de FA Cup.