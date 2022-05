‘Killing Eve’-ster Jodie Comer is ook een ‘theatergrootheid in wording’

Het is iets dat wel wordt vergeten, maar film- en tv-sterren hebben vaak ook een theatercarrière. Die live ervaring is een buitengewone ervaring. Een toneeloptreden brengt die onbereikbaar geachte en bewonderde acteurs en actrices plots dichtbij, pal voor je neus. Dat is wat theater doet.

In Nederland krijgen we daar de laatste jaren het nodige van mee, dankzij de sterstatus van Ivo van Hove als regisseur. Hij werd gevraagd voor producties met onder meer Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Ruth Wilson, Jude Law, Bryan Cranston en Michael C. Hall.

Die producties zijn mondjesmaat in Nederland te zien. In Engeland en de Verenigde Staten is de kans groter zulke acteurs aan het werk te zien. Zo is Jodie Comer momenteel negen weken lang te bewonderen in Prima Facie, een productie in Londen. Comer is de ster van tv-serie Killing Eve, naast Sandra Oh. Haar Villanelle, een kiezelharde huurmoordenaar speelt Comer met een ontwapenende coolheid, in een bruisende cocktail van ironie, vrolijke arrogantie en superioriteit. Vanuit die rol is het een kleine gedachtesprong: mocht James Bond nog eens een Jamie worden, dan graag met de verrukkelijke, spotzieke glimlach van Comer.

Allesbehalve cool

De 29-jarige actrice speelt de solo in het intieme Harold Pinter Theater op West End: 20 stoelen breed, 20 rijen diep, en balkons; qua sfeer vergelijkbaar met de Leidse Schouwburg. En ze is zo geweldig als je hoopt dat ze zal zijn: anders dan in Killing Eve, allesbehalve cool. Dit splijtende rechtbankdrama over seksueel geweld is een monoloog van honderd minuten en Comer haalt alles uit de kast om de bezoekers bij de les te houden.

Allereerst introduceert ze haar personage Tessa, een succesvolle jonge advocate, met een wandeling over de grote tafels, in het door wanden met archiefmappen gedomineerde decor. Sierlijke handbewegingen, gebalde vuisten en ja, toch ook enkele ironische terzijdes onderstrepen haar zelfvertrouwen en geslepenheid.

Tessa gelooft onvoorwaardelijk in de rechtspraak. Als ze verdachten vrij krijgt, dan is dat omdat de officier van justitie en de politie hun werk niet op orde hebben. Geregeld krijgt ze zedenzaken toegewezen. Ze demonstreert hoe ze getuigen, slachtoffers, op hun gemak stelt om daarna de inconsistenties in hun verklaringen te benoemen en zaken te winnen. Zo werkt het recht, is haar overtuiging.

Op haar advocatenkantoor vrijt ze op een avond met een collega, Julian. De afspraak erna verloopt vlot: uit eten, taxi naar haar huis, meer drinken, zoenen. Tot ze moet overgeven. Ziek, misselijk en vies voelt ze zich, maar Julian wil toch seks. Zij niet. Hij legt zijn hand over haar mond, houdt haar vast bij haar polsen en doet wat hij wil. Haar verzet – bijten, schreeuwen, nee roepen – zit in haar hoofd. Ze verlamt.

Tot dan toe spreekt Comer in hoog tempo. Levendig, maar in een onstuitbare woordenstroom. En luid, want helaas zonder zendmicrofoon, het attribuut dat in het Nederlands theater het spel zoveel natuurlijker maakt. Pas als ze heeft verteld hoe ze wordt verkracht, is er even een stilte. In haar verfomfaaide groene jurk ontvlucht Tessa haar eigen appartement. Buiten zit ze in de regen. Het water slaat neer op haar hoofd en het podium.

Transformatie

Haar moeder troost haar met veel begrip en een boterham met aardbeienjam – een roerend detail. Dan volgt haar transformatie van advocate naar slachtoffer in het rechtssysteem, als ze besluit dat Julian niet mag wegkomen met zijn daad. Al daagt meteen het besef dat ze haar carrière en naam op het spel zet.

Na 782 dagen komt de zaak voor. En ondanks haar ervaring laat Tessa zich als getuige manipuleren. Ze is niet anders dan de getuigen die ze zelf liet struikelen. Haar antwoorden zijn verward, machteloos, inconsequent. Tessa herpakt zich met een betoog over het falende rechtssysteem. De wet over seksueel geweld draait om een verkeerde as, betoogt ze, en sluit niet aan bij het door generaties mannen geschapen systeem van waarheidsvinding. Een op de drie vrouwen is slachtoffer van aanranding, stelt ze, en ze maant het publiek – het theaterpubliek – naar een vrouw rechts en een vrouw links te kijken. „Een van ons.” Ze verliest de zaak. Haar laatste woorden: „Er moet iets veranderen.”

In deze veeleisende solo neemt Comer je volledig mee: in de pijn van haar personage en de gekantelde overtuiging over wat recht en waarheid dienen te zijn. Wat de tekst ontbeert aan nuances, brengt zij aan in haar spel, dat afwisselend geestig, kwetsbaar en slim is, in haar vlekkeloze dictie en met onmiskenbaar charisma.

Het effect is ernaar. Het belang van de strijd tegen seksueel geweld hoeft niet benadrukt te worden, maar voor een Nederlandse toeschouwer schrijnt deze voorstelling net iets harder in de week dat de nationale bromsnor op tv verklaart een vrouw met een kaars te hebben verkracht en een bewierookt kunstenaar en theatermaker wordt veroordeeld voor aanranding.

De Britse kranten en online media overtroffen elkaar vorige week in hun lof voor Comer. Een lof die overigens gepaard ging met de nodige reserves voor de schematische, leerstellige aspecten van de toneeltekst van auteur Suzie Miller. Comers spel kreeg complimenten als ‘verbazingwekkend’, ‘nog beter dan op het scherm’, ‘theatergrootheid in wording’, ‘fenomenaal’. Voor wie naast een kaartje greep: de voorstelling wordt gefilmd en is via National Theatre Live op 21 juli te zien in de bioscopen. Alsnog op een scherm: de cirkel weer rond.