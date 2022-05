Kabinet draagt Menno Snel (D66) voor als chef Europees noodfonds

Het kabinet heeft oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) voorgedragen voor een Europese topbaan. Snel is de Nederlandse kandidaat voor de functie van directeur van het noodfonds voor eurolanden, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), zo maakte minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) maandag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Snel trad in december 2019 af als staatssecretaris vanwege de Toeslagenaffaire. Hij kampte met afbrokkelende politieke steun in de Tweede Kamer na een serie van blunders bij de Belastingdienst, waarvoor hij verantwoordelijk was. In de brief aan de Kamer schrijft Kaag dat Snel „naar inzicht van het kabinet” beschikt over „de juiste kennis en ervaring” voor de Europese functie.

Voor zijn staatssecretariaat was Snel onder meer Nederlands bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank.

Snel is nu onder meer voorzitter van Nogepa, branchevereniging voor olie-en gasexploratie, president-commissaris van scheepsbouwer Royal IHC en voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Hij was na zijn staatssecretariaat kortstondig bestuurder van ambtenarenpensioenfonds ABP, maar vertrok daar omdat een deel van de achterban vond dat de functie niet verenigbaar was met de functie bij Nogepa.

Eurocrisis

Het ESM, gevestigd in Luxemburg, is een noodfonds dat Griekenland, Ierland, Spanje, Portugal en Cyprus door de eurocrisis heen hielp (2011-2013). In 2015 schoot het fonds Griekenland opnieuw te hulp. Het is geen EU-instelling, maar eigendom van de lidstaten van de eurozone. Het ESM en zijn voorloper EFSF (Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit) worden al jaren geleid door de Duitser Klaus Regling, wiens termijn in oktober dit jaar afloopt. De Nederlander Kalin Anev Janse werkt bij het ESM als financieel directeur.

Andere kandidaten voor het directeurschap van het ESM zijn de Italiaan Marco Buti, hoog financieel ambtenaar bij de Europese Commissie, de Luxemburgse oud-minister van Financiën Pierre Gramegna en de Portugese oud-staatssecretaris Joao Leao. De ministers van Financiën van de eurozone overleggen op 23 mei over de topbenoeming, die in juni moet plaatsvinden.

