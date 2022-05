Jits van Straten zat tijdens de oorlog als 5-jarige ondergedoken in een hol op de Veluwe

Een smal bospad op de Veluwe leidt naar een brede kuil tussen metershoge naaldbomen. In het zand tekent zich een soort rechthoek af. „Maak even een foto van me in de kuil”, vraagt de 83-jarige Jits van Straten en stapt lenig de kuil in. Daan Postma, net afgestudeerd aan de opleiding archeologie van de Saxion Hogeschool, maakt met Van Stratens telefoon de gevraagde foto.

Hier was bijna tachtig jaar geleden een van de twee onderduikersholen waar Van Straten als vijfjarige joodse jongen met zijn vader ondergedoken heeft gezeten. Postma en medestudent Tobias van Essen hebben een einde gemaakt aan een jarenlange zoektocht door Van Straten: zij hebben het hol met archeologische onderzoeksmethoden teruggevonden en onlangs opgegraven. Het is het vierde onderduikershol in Nederland dat is teruggevonden en het tweede dat is opgegraven.

Van Straten, werkzaam geweest als microbioloog, is in 1938 geboren in Amsterdam. Zijn ouders waren Lea Mendelson (1907) en Arnold van Straten (1908), van beroep handelsagent. Wanneer precies ze zijn gevlucht en ondergedoken, weet Van Straten niet meer. „Ik kan me herinneren dat mijn moeder en ik een keer zijn opgepakt en dat we ergens op een vreemde plek hebben geslapen en dat mijn vader ons daar heeft weggehaald. Dat zal wel de Hollandsche Schouwburg zijn geweest.”

Vermoord in Auschwitz

Het gezin dook los van elkaar onder op de Veluwe. „Een tante van mijn moederskant woonde daar”, weet Van Straten. Op en rond boerderijen waren toen vele onderduikers. „M’n moeder hield het niet vol en is naar Amsterdam teruggekeerd. Daar is ze opgepakt.” Op 23 maart 1944 is ze in Auschwitz vermoord.

Op een avond in februari 1944 haalden twee lokale mannen Van Straten op bij zijn onderduikadres, omdat ontdekking dreigde: Aalt van Vemde, die in 2014 postuum een Yad Vashem-onderscheiding kreeg, en zijn zwager Wim Mulder. Zij brachten de jonge Van Straten naar een bos waar ze in een zelf gegraven hol waren ondergedoken, omdat de politie achter hen aan zat. Hun ‘medebewoner’ was Van Stratens vader. Pietje, zoals Van Stratens onderduiknaam luidde, durfde echter eerst het hol niet in en moest huilen, zo is te lezen in de bewaard gebleven herinneringen die Van Vemde kort na de oorlog op schrift heeft gezet. „In 1993 heeft Wim Mulder – Van Vemde was al in 1965 overleden – op mijn verzoek de plek getoond, een paar honderd meter hiervandaan.” Na verloop van maanden konden Van Vemde en Mulder het hol verlaten en op een boerderij onderduiken. Ook was intussen bij te veel mensen de locatie van het hol bekend. Voor Van Straten en zijn vader hebben ze toen een nieuwe ‘woning’ gemaakt. Dat hol kon Mulder in 1993 niet meer terugvinden.

Vraag uit het publiek

Van Straten, die al die tijd ook het tweede hol wilde terugvinden, kwam vorig jaar via via in contact met de Saxion Hogeschool. „Het Europese Verdrag van Faro, dat ook in Nederland zal worden geïmplementeerd, benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van cultureel erfgoed en het belang van deelname door de samenleving”, zegt archeologiedocent Wilko van Zijverden. „Je hebt al gemeenschapsarcheologie waarbij burgers meedoen aan archeologisch onderzoek, maar in dit geval gaan we nog een stap verder: archeologisch onderzoek na een vraag uit het publiek.”

De eerste stap in het onderzoek, als afstudeerproject uitgevoerd door Daan Postma, was proberen mogelijke locaties te vinden met behulp van een geografisch informatiesysteem. Hierin stopte Postma onder meer oude en moderne landkaarten van het gebied, militaire luchtfoto’s uit de oorlog en gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland – de digitale hoogtekaart waarin per vierkante meter de precieze hoogte is vastgelegd. „Van de 67 mogelijke locaties waarmee ik begon bleven er uiteindelijk drie over”, vertelt hij. In alle drie de gevallen ging het om een min of meer rechthoekige kuil met eromheen een soort schans. „Jits kon vertellen dat een van de drie plekken het eerste hol was. Daarna hebben we ter plekke in de twee andere locaties grondboringen gezet.”

Een van die twee bleek gebruikt te zijn om zand af te graven. „De schans was natuurlijk.” Maar bij de tweede kuil trof Postma duidelijk sporen van een door mensenhand opgeworpen schans. „In de kuil zelf vonden we onder andere houtskool aan. Ook sloeg de metaaldetector verschillende keren uit.”

De ringen van een ton.

Tobias van Essen Twee accu’s.

Tobias van Essen Een fles uit het hol.

Tobias van Essen

Een opgraving door Tobias van Essen, ook als afstudeerproject, maakte zeker dat het hol was teruggevonden. Ondanks de slechte bewaaromstandigheden – de zanderige grond heeft een hoge zuurgraad – kwamen nog vele vondsten tevoorschijn. „Een brand na de oorlog heeft veel hout van de wanden en de vloer geconserveerd”, zegt Van Zijverden. Van Essen vult hem aan: „Verder hebben we accu’s, eierkolen, textiel, spijkers, plaggen voor op het dak, een mogelijke kookplek en enkele pagina’s uit een boek gevonden.” Uit de herinneringen van Van Vemde was al bekend dat hij in het hol veel las en daarover met Van Stratens vader goede gesprekken had.

Op een gegeven ogenblik is Van Straten toch weer bij mensen ondergebracht, waar hij tot het einde van de oorlog is gebleven. Zijn vader, die de plaatselijke verzetsgroep hielp, is op een gegeven ogenblik opgepakt. Als ‘verzetsstrijder’ is hij via Kamp Amersfoort naar Neuengamme getransporteerd. Op 26 april 1945 is hij tijdens een transport naar Lübeck overleden. Van Straten zelf is na de oorlog bij Joodse vrienden van zijn ouders opgegroeid en heeft lang in het buitenland gewoond.

Ik wil gewoon weten waar ik heb gezeten Jits van Straten

„Ik heb geen emoties bij deze plek. Ik wil gewoon weten waar ik heb gezeten”, zegt Van Straten. „Maar ik raak wel geëmotioneerd als ik denk aan de Tommy’s die met Market Garden zijn geland.” Voor zijn familie betekent de plek wel zoveel dat twee van zijn drie zonen en twee kleindochters van twintig de opgraving hebben bezocht. Ook de Israëlische ambassadeur kwam even langs.

Het is nog niet duidelijk wat er met de plek gaat gebeuren. Gelders Landschap & Kastelen, de eigenaar van het bos, wil de locatie voorlopig geheimhouden, ook al is alles opgegraven. „We hebben delen met fotogrammetrie vastgelegd”, zegt Van Essen. „Dus wij gaan in elk geval nog een 3D-reconstructie maken.”