Inspectie: IND beoordeelt asielaanvragen niet altijd zorgvuldig

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt asielaanvragen niet altijd zorgvuldig vanwege onvoldoende medewerkers en tijd. Dat heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid geconcludeerd in een rapport dat dinsdag gepubliceerd werd. In de dagelijkse praktijk „schieten belangrijke randvoorwaarden en kwaliteitswaarborgen tekort”, schrijft de inspectie. De beoordeling van asielaanvragen is daardoor „in te grote mate afhankelijk van de inzet en kwaliteiten” van individuele medewerkers.

De reden dat niet aan sommige randvoorwaarden en kwaliteitseisen voldaan kan worden, is volgens de inspectie een gebrek aan personeel en tijd bij de IND. Medewerkers hebben acht dagen de tijd om een beslissing te nemen over een algemene asielaanvraag. Ze komen niet altijd toe aan een goede voorbereiding van een asielgehoor en „kunnen niet alle onderwerpen van complexe aanvragen adequaat uitvragen”, schrijft de inspectie. Ook is er vaak weinig tijd om de asielzoeker in kwestie „zorgvuldig te bejegenen”, waardoor het moeilijker zou zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het duurt vaak te lang om informatie op te vragen bij specialistische afdelingen, wat medewerkers „er soms voor doet kiezen om zaken zelf uit te zoeken zonder daarbij de experts te betrekken”.

De langzame informatietoevoer en de individuele verantwoordelijkheid van medewerkers van de IND, „vergroot het risico op subjectieve besluitvorming” en „besluitvorming die op onvolledige informatie is gebaseerd”, schrijft de inspectie. Het onderzoek werd uitgevoerd nadat uit de routinecontrole bij de IND naar voren kwam dat de behandeling van asielaanvragen „onder druk” staat. De problemen bij de IND hebben behalve met personeels- en tijdsgebrek te maken met de toegenomen complexiteit van asielaanvragen, de grote achterstanden in de behandeling van asielaanvragen en het aannemen van nieuwe medewerkers met weinig ervaring.

Lees ook: Hoe komt het dat de menselijke maat uit het systeem verdween?