In 2021 kwam de Syrische banketbakker, en ging de handelaar in Latijnse teksten

Achter de glazen vitrine van de Syrische banketbakkerij Shaamna Sweets ligt de baklava trapsgewijs gestapeld, zo is te zien op een foto van een lokale krant. De winkel opende afgelopen juli de deuren aan de Haagdijk in Breda – van oudsher een van de drie toegangswegen naar het oude stadscentrum.

Door het Suikerfeest (Eid-al-Fitr) is het de afgelopen dagen in de winkel „chaos” geweest – zo druk was het, zegt eigenaar Mohammed Ahmed (23) over de telefoon. Maandag en dinsdag viert de Islamitisch-Nederlandse gemeenschap het ‘verbreken van het vasten’, zegt Ahmed. In het geval van zijn klanten dus onder het genot van een van de twintig verschillende soorten baklava of halawet-el-jibn (een kaashapje van griesmeeldeeg).

Hoe anders is het bij boekhandel Burgersdijk & Niersman – opgericht in 1894, die afgelopen januari de deuren moest sluiten. „Wij zitten naast de Pieterskerk in Leiden. Er zit hier geen andere winkel in de buurt, niet veel mensen komen zomaar langs”, zegt ex-eigenaar Arne Steenkamp (63).

Lichtpuntje: een jonge medewerker (23) van het klassieke veilinghuis Burgersdijk & Niersman – dat nog wel bestaat – laat zien dat „jongeren nog wel degelijk bevlogen kunnen raken door het boek”, zo beschrijft Steenkamp de medewerker, die naast zijn werk in de winkel ook leraar klassieke talen is op een gymnasium.

Bakkers en slijterijen

In 2021 ziet het CBS voor het eerst in jaren een lichte stijging van het aantal fysieke winkels in Nederland. Dat bracht het bureau voor statistiek dinsdag naar buiten. Het afgelopen jaar nam het aantal zaken met 655 winkels toe, naar 83.810 winkels in totaal.

Dat terwijl het aantal winkels dat hun plekje in de winkelstraat opgaf, de tien jaar daarvoor gestaag afnam: in 2010 waren er nog 97.055 winkels, in 2020 was dat aantal gedaald tot 83.155. Het aantal webwinkels groeide in 2021 juist hard, met 28 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Bakkers zoals Shaamna in Breda, maar ook supermarkten, slijterijen en andere winkels die etenswaren verkopen, zorgden voor het grootste gedeelte van de toename in 2021. Dat „was te verwachten” door de coronapandemie, zegt Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar marketing en detailhandel, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Deze winkels mochten tijdens de lockdowns open blijven, en hebben daardoor een betere omzet gedraaid, dat weer meer ruimte biedt voor uitbreiding.

Banketbakkerij Shaamna Sweets in Breda. Foto Walter Herfst

Ook het gedrag van consumenten veranderde, zegt Molenaar. „Als je somber thuis zit, is bijvoorbeeld de noodzaak om nieuwe schoenen te kopen minder groot, vergeleken met de kans dat we ons op zoetigheden en ander lekkers storten.” En de ontwikkeling waarbij winkels meer online verkopen, werd door corona even versterkt. Hoewel de cijfers van één jaar niet zoveel zeggen over een bredere trend, aldus Molenaar. Het is maar de vraag of dit een kleine opleving is, of een echte kentering, denkt hij.

Boekwinkels hard getroffen

De meeste andere categorieën winkels namen in 2021 wel weer af in aantallen. Boekenwinkels werden het hardst getroffen met een daling van ongeveer 8 procent. Maar ook de fysieke kledingzaken en computerwinkels namen – hoewel zeer licht – in aantal af.

Boekenhandel Burgersdijk & Niersman is dus één van die zaken. De winkel onderscheidde zich met decennia oude boeken, heruitgaven van Latijnse en Griekse teksten en kennis over de oudheid. Docenten aan Universiteit Leiden, en geleerden uit Japan en Zuid-Amerika behoorden tot hun klantenkring, zegt Steenkamp. „Denk bijvoorbeeld aan iemand die een specifieke editie van Homerus zoekt.”

De zaak verkocht „juist” veel online, zegt Steenkamp. De boekenwinkel is dus niet dichtgegaan omdat de webwinkel het slecht deed.

Waarom dan wel? Steenkamps compagnon – die de helft van de aandelen bezat – ging met pensioen, waardoor ze voor de keuze stonden: stoppen, doorgaan of verkopen. Het werd een overname door het Amsterdamse veilinghuis Zwiggelaar, waarbij de boekhandel in Leiden is opgehouden te bestaan. Tot grote treurnis van vaste klanten.

Boekenwinkels hebben het al langer zwaar. In september 2021 konden handelaren zich aanmelden voor staatssteun, maar voor velen is die te laat gekomen. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend, denkt Steenkamp, van een nauwelijks bloeiende webwinkel tot aan huurverhogingen en pensioenen.

Retaildeskundige Cor Molenaar ziet vooral dat de jongere generatie „simpelweg” minder leest en meer informatie tot zich neemt via sociale media zoals YouTube.

Toch is het wegvallen van zijn compagnon volgens Steenkamp de belangrijkste reden voor de sluiting van de boekhandel. De inmiddels gepensioneerde Arno de Bruin stopte zijn ziel en zaligheid in het actief verzamelen, selecteren en verkopen van boeken, zegt Steenkamp. „Dat krijg je niet zomaar terug.” Bovendien zijn bedrijven als Amazon „enorm machtige spelers”. Die hebben een groot aanbod, en kunnen door leveringscontracten op grote schaal verkopen met korting, aldus Steenkamp.

In het klassieke veilinghuis Burgersdijk & Niersman, dat ook onderdeel was van de zaak, worden delen van de persoonlijk verzamelde boekencollectie geveild. Steenkamp werkt er nog als zzp’er.

Terug naar Shaamna Sweets en de festiviteiten. Dinsdag is het in de winkel bijna te druk om de telefoon op te nemen. In Damascus, waar eigenaar Ahmed tot 2015 woonde, had hij een nog grotere winkel met zijn vader, waar je ook kon zitten om iets te eten. Hij vluchtte naar Nederland door de oorlog.

Voor nu „loopt het goed zo”, zegt Ahmed. Het is een groot contrast met alle lockdowns het afgelopen jaar, ziet hij. Hoewel de bakkerswinkel open mocht blijven, had de zaak het vooral druk met bezorgen. Die eerdere aarzeling bij klanten om naar de winkel te komen, lijkt nu mijlen ver weg.