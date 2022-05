Goed weer werd slecht weer

De afgelopen 52 jaar heeft het woord Hitlerweer slechts twee keer in dit handelsblad gestaan. Eén keer in het jaar 2000, de tweede keer enkele weken geleden in een vraaggesprek van Jannetje Koelewijn met de schrijver en journalist Pieter Waterdrinker. Daarin lezen we: „Hij kijkt naar buiten – we zitten in restaurant de Plantage in Amsterdam – en stelt vast dat het Hitlerweer is. Helder, zonnig, perfect voor een aanval uit de lucht.”

Perfect luchtaanval-weer

Hitlerweer: ik had er nog nooit van gehoord en dat geldt voor de meeste mensen. Dat laatste kan ik onderbouwen, want ik vroeg ernaar op Twitter. Ruim 260 mensen reageerden. Van hen kende 94 procent dit woord niet. Het ontbreekt in de Dikke Van Dale en zelfs ENSIE, een gratis online mega-encyclopedie, maakt er geen melding van. Fijn dus dat Waterdrinker het definieerde: perfect luchtaanval-weer.

Hitler kwam op 30 januari 1933 aan de macht. Op 1 september 1939 vielen de nazi’s Polen binnen. De Duitse luchtmacht speelde daarbij een belangrijke rol. Is het woord Hitlerweer toen ontstaan? Of gebeurde dat op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen? Dat zou verrassend zijn, want die aanval begon in de nacht van 9 op 10 mei, omstreeks 01.40 uur bij Roermond, dus zonnig kan het onmogelijk zijn geweest.

Kortom, wij leenden Hitlerweer in 1932 uit het Duits

Het zit dan ook anders. Hitler werd in de propaganda als een halfgod voorgesteld, meldde de Nieuwe Tilburgsche Courant half april 1932, dus nog vóór Hitlers machtsovername. „In de berichten over Hitlers’ propagandareizen heette het bij mooi weer: ‘Hitler-weer’, ‘echt Hitler-weer’, de ‘Hitler-zonne scheen’ […]. Bijbelsche teksten worden op Hitler toegepast, enz.”

Henschel HS 123 bommenwerpers Foto ANP

Kortom, wij leenden Hitlerweer in 1932 uit het Duits, waar het toen al een tijdje de ronde deed, onder meer in de vormen Adolf-Hitler-Wetter en Hitler-Wetter. Het ontstond als concurrent van Kaiserwetter. Dat is hoogstwaarschijnlijk genoemd naar de Oostenrijkse keizer Frans-Jozef. Die was jarig op 18 augustus en dan was het meestal mooi weer.

Ontwikkeling

Aanvankelijk betekende Hitlerweer dus mooi weer, weer dat de grote leider Hitler als vanzelfsprekend van de goden kon afdwingen. Maar is zonnig, helder weer wel zo gunstig voor een luchtaanval? Piloten kunnen hun doelen dan goed zien, maar ze zijn zelf ook goed zichtbaar en daardoor extra kwetsbaar voor luchtafweergeschut. Duitse soldaten hadden in de jaren 1943-1945 vaak een gebrek aan luchtsteun. „Om die reden”, aldus Benoït Rondeau in 2020 in Soldaat van Hitler. Het dagelijkse leven in het Duitse leger van 1939 tot 1945, „waren ze blij met slecht weer – dat de Landser [de Jannen Soldaat] Adolf Hitler Wetter noemden.” De soldaten maakten er grapjes over. „Als je een wit vliegtuig ziet, is het een Amerikaan; als je een zwart vliegtuig ziet, is het een Engelsman; als je geen vliegtuig ziet, is het de Luftwaffe.”

Het woord Hitlerweer heeft zich dus ontwikkeld. Van mooi weer dat een halfgod begeleidde, tot slecht weer dat aan zijn voetvolk tenminste nog enige bescherming bood, omdat die halfgod zijn hemelse bluf totaal niet waar kon maken.