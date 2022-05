FIOD schorst speciale eenheid ‘onaanvaardbaar lang’

In een bomvol zaaltje in de Haagse rechtbank kijken zeven zenuwachtige bonken van kerels op een vrijdagmiddag in maart naar de rechter. Ze hebben hun vrouwen meegenomen en dragen colberts die maar net sluiten. „Ik heb 24 jaar bij de special forces gezeten”, vertelt een van hen. „Op missie heb ik in situaties gezeten waar ik voor mijn leven moest knokken.” Angst voelde hij niet.

Tot voor kort. „Ik ben nog nooit zo bang geweest. Bang of ik de volgende maand de rekeningen nog wel zou kunnen betalen.”

De zeven mannen vormen het Team Specialistische Operaties van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Ze opereren in het ‘heimelijk domein’ en zijn een spil in FIOD-onderzoeken naar financiële en drugsgerelateerde criminaliteit. Door het hele land, vaak midden in de nacht, plaatst het team afluisterapparatuur en camera’s.

Althans, tot eind oktober, want toen werd het hele team vanwege een arbeidsconflict op non-actief gesteld. Sindsdien luistert de FIOD nagenoeg geen verdachten meer af. Met hulp van buitenaf (zoals de politie) worden alleen nog de hoogstnodige plaatsingen gedaan.

Dit is geen gewone baan. Dit werk is hun passie Maarten van Gelderen advocaat

Dat steekt deze mannen. Gezamenlijk hebben zij de Belastingdienst – waar de FIOD onder valt – voor de rechter gedaagd om weer aan het werk te mogen. „Dit is voor mijn cliënten geen gewone baan. Het werk is hun passie en maakt een bijzonder deel uit van hun identiteit en leven”, zegt advocaat Maarten van Gelderen. „Ze willen niets liever dan boeven vangen.”

De FIOD ziet dat echter niet zitten. Het team had niet de vereiste „houding en gedrag” en botste met opeenvolgende teamleiders die hen daarop aanspraken. FIOD-directeur Thomas Bosch, voormalig officier van justitie, spreekt van „een emmer die continu overloopt”. „De medewerkers zijn stuk voor stuk hartstikke aardig, maar bij elkaar leidt het tot gedoe. Ik kan daar niet iedere keer nieuwe teamleiders op zetten die worden uitgedaagd, uitgeput en zeggen ‘ik vertrek’”. Wat de mannen precies doen wat niet door de beugel kan, blijft tijdens de zitting onduidelijk.

‘Geen ruis’

De FIOD mag pas sinds enkele jaren zelf speciale opsporingsbevoegdheden, zoals afluisteren, inzetten. Het Team Specialistische Operaties is in 2019 opgericht. Advocaat Van Gelderen hint erop dat toen een ander, mondiger type medewerker binnen werd gehaald en de organisatie daar niet mee om kan gaan. Zijn cliënten werkten eerder bij defensie en arrestatieteams van de politie. „Het zijn geen kleurloze kantoormedewerkers en ze laten zich de mond niet snel snoeren.”

Terwijl de rechter de behandeling van de zaak in maart sluit, spreekt hij van „een groot dilemma”. En dat dilemma komt ook terug in de uitspraak die deze week werd gepubliceerd.

Volgens de rechtbank Den Haag is de periode van inmiddels ruim zes maanden non-actiefstelling „onaanvaardbaar lang”. Werknemers mogen alleen bij zwaarwegende omstandigheden en voor een beperkte periode op non-actief worden gesteld.

Hier speelt mee dat het team zeer risicovol werk doet. Vanwege de veiligheid mag er „geen enkele ruis” tussen het team en de leidinggevenden bestaan, stelt de rechtbank. Bij ander werk was de eis van de mannen „waarschijnlijk toegewezen”.

Zolang de FIOD niet besluit het team op te heffen, moet de dienst „er alles aan doen” om het team „op een verantwoorde en vooral veilige wijze de werkzaamheden te laten hervatten”. Volgens de rechtbank toont de FIOD „te weinig doortastendheid om de reeds geruime tijd bestaande impasse te doorbreken”.

Een woordvoerder van de FIOD zegt dat de directie de uitspraak goed zal bestuderen en zal kijken „op welke wijze recht kan worden gedaan aan de overwegingen van de rechter”.

