Eindelijk stapt Karim Benzema uit de schaduw van Cristiano Ronaldo

De heenwedstrijd in Manchester werd een instant-klassieker genoemd. Een halve finale in de Champions League om niet snel te vergeten. Real Madrid wist zich met drie doelpunten staande te houden tegen Manchester City, dat vier keer scoorde en tweemaal een flinke voorsprong uit handen gaf.

De opstanding van Madrid was, aldus de Spaanse krant El País, „te danken aan Karim Benzema, die voor niets of niemand meer terugdeinst. Hij is de meester van het onmogelijke. Real was vier keer stervende, maar gaat vol leven terug naar Bernabéu”.

Benzema, de Frans-Algerijnse centrumspits, maakte twee doelpunten, zoals hij zijn ploeg tijdens deze editie van de Champions League al zo vaak bij de hand genomen had. Zo’n tachtigduizend supporters komen woensdagavond in stadion Santiago Bernabéu kijken of Real Madrid ook nog de finale weet te bereiken.

Uit de schaduw van Ronaldo

Karim Benzema is de zoon van Algerijnse ouders en groeide samen met zijn acht broers en zussen op in Bron, een voorstad van Lyon. Zijn vader profileert zich vaak als praktiserend moslim. Zo doneert hij geld aan moskeeën en heeft hij de bedevaart in Mekka verricht.

Doelpunten Karim Benzema 14 goals maakte Benzema dit seizoen in de Champions League. Geen speler maakte dit seizoen zoveel doelpunten in het belangrijkste Europese clubtoernooi. 42 doelpunten maakte Benzema deze jaargang in alle competities. Dat deed hij in 42 wedstrijden. Hij loopt daarmee 1-op-1, een enorm hoog gemiddelde voor een spits, zeker in zo’n sterke competitie. 2 goals noteerde Benzema in de heenwedstrijd tegen Manchester City (4-3 voor de Engelsen). Hij maakte dit seizoen ook al hattricks (drie doelpunten) tegen Paris Saint-Germain (achtste finale) en Chelsea (kwartfinale).

Tijdens de ramadan, die afgelopen maandag eindigde, vastte Benzema. Ook als hij een wedstrijd had. Op zijn Instagram-account deelde hij vaak beelden van zijn simpele iftar (de maaltijd vlak na zonsondergang), vlak voor hij het veld op moest. „Het geloof helpt mij om iedere dag gefocust te zijn. Het geeft mij en mijn familie kracht, ook in mijn werk voel ik me sterker. Het helpt me letterlijk met alles in het leven”, zei hij in een interview met Vogue.

De voetbalcarrière van Benzema begon bij een amateurclub in Bron, maar zijn talent werd al snel opgemerkt door Olympique Lyon, waar hij in de jeugdopleiding kwam. In 2005 maakte hij zijn debuut. Zijn echte doorbraak was zo’n twee jaar later, toen hij topscorer werd in de Franse Ligue 1. Hij trok toen al de aandacht van topclubs zoals Arsenal en Juventus, maar stapte pas over in 2009. Naar Real Madrid, dat 35 miljoen euro voor hem betaalde.

Bij Real Madrid kwam hij terecht in een elftal vol sterren, met de Portugees Cristiano Ronaldo als bepalende factor. Benzema speelde veel en scoorde altijd, maar Ronaldo maakte altijd méér doelpunten - alle aandacht ging naar hem.

Dat veranderde in 2018, toen Ronaldo vertrok. Sindsdien zijn de ogen gericht op Benzema (nu 34). Dit seizoen lijkt alles op zijn plaats te vallen voor de spits, die gemiddeld élke wedstrijd scoort (42 uit 42 in alle competities). Benzema wordt nu zelfs gezien als potentiële winnaar van de Ballon d’Or, de prijs voor de beste voetballer van het jaar.

Volgens de oud-voetballer en analist Alberto Edjogo-Owono was Benzema altijd al een belangrijke speler voor de club uit de Spaanse hoofdstad. „Alle ogen waren alleen altijd gericht op Ronaldo, terwijl Ronaldo Benzema nodig had”, vertelt hij aan de telefoon. „Benzema nam de ruimtes in die Ronaldo liet liggen. Hij gaf vaak assists en zorgde ervoor dat er vloeiender werd gespeeld. Hij was de teamspeler die Ronaldo vaak niet was”. Inmiddels, zegt Edjogo-Owono, is Benzema „eindelijk uit de schaduw van Ronaldo gekropen” en heeft hij „zichzelf op natuurlijke wijze weten te manifesteren als de leider van Real Madrid”.

Benzema is de natuurlijke leider van Real Madrid Alberto Edjogo-Owono analist

Edjogo-Owono denkt dat de populariteit van Benzema juist komt doordat hij – tegen alle verwachtingen in – een leidersrol heeft gepakt. „Hij kan aanvallen, assists geven, het team aansturen en scoren. Wanneer er dingen misgaan op het veld, blijft hij alert en probeert hij het probleem op te lossen. Ik had nooit verwacht dat hij deze rol op zich zou kunnen nemen.”

In de Real Madrid-fanshop staat de zeventienjarige Lucas met zijn vader Manuel Valdes bij de voetbalshirts. Lucas wil heel graag een shirt van Benzema, zijn held. Hij was altijd al fan van hem, maar liet zich meeslepen door de populariteit van Ronaldo. „Zijn bescheidenheid siert hem. Hij eist niet alle aandacht op, speelt zonder al te veel drama, in tegenstelling tot Ronaldo, die er altijd een show van maakte”, zegt Lucas.

Benzema heeft ook het veldspel van Real Madrid veranderd, zegt Edjogo-Owono: „De ongeveer vijftig goals die Ronaldo per seizoen maakte kan niemand nadoen. Nu zorgt Real voor zo min mogelijk tegendoelpunten en stelt het verschillende spelers in staat tot scoren. Benzema speelt daarin een belangrijke rol.”

Schandalen

Het feit dat Benzema nu zelfs als ‘bescheiden’ wordt gezien in Madrid is opmerkelijk, omdat schandalen hem lange tijd hebben achtervolgd. Zo werd hij in 2010 aangeklaagd, omdat hij ervan werd verdacht seks te hebben gehad met een minderjarige prostituee in een nachtclub in Parijs. De Franse internationals Franck Ribéry, Sidney Govou en Hatem Ben Arfa werden daar ook van verdacht. Een verzoek om de aanklachten in te trekken, omdat de spelers niet wisten dat het meisje minderjarig was, werd afgewezen. In 2014 werden Benzema en Ribéry evenwel vrijgesproken. De andere twee voetballers werden niet aangeklaagd.

Lees ook: een interview met Damaris Egurrola, de Oranje-international die met Olympique Lyon de finale van de Champions League voor vrouwen haalde

Meteen daarna raakte Benzema betrokken bij een afpersingszaak die grote gevolgen zou hebben. Afpersers dreigden een sekstape van Mathieu Valbuena – een voormalig ploeggenoot van Benzema – te verspreiden als hij geen 150.000 euro zou betalen. De afpersers bleken bekenden te zijn van Benzema. De spits zelf zou Valbuena onder druk hebben gezet om het bedrag te betalen.

De 34-jarige Real Madrid-speler werd in november vorig jaar in deze zaak veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 75 duizend euro. Vanwege deze kwestie heeft Benzema jaren niet voor het Franse nationale team gespeeld. Benzema ontkent nog altijd zijn betrokkenheid.

Voor de fans van Real Madrid, dat afgelopen weekend kampioen van Spanje werd, zijn die incidenten nu vergeten. „Dat ligt in het verleden. Wij kijken liever naar hem als voetballer”, zegt Manuel Valdes in de fanshop. „Karim Benzema staat in de halve finale van de Champions League vanwege zijn prestaties als voetballer”.

Edjogo-Owono: „Ik denk dat hij alles in zich heeft om de Ballon d’Or te winnen. Hij is misschien wel de beste spits van de 21ste eeuw.”

De voetbalwereld kijkt uit naar de halve finale van woensdagavond. Het tempo, de doelpunten en emotie van de heenwedstrijd waren ongeëvenaard. Benzema heeft er vertrouwen in dat Real de finale haalt, zei hij op de Spaanse televisie. „We hebben de fans harder nodig dan ooit. Maar we zullen zorgen voor magie. En voor een overwinning.”