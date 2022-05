Een nieuwe meetmethode en een vermoorde journalist veroorzaken vrije val op ranglijst persvrijheid

Van een aanval met een shovel tot een moord op klaarlichte dag: het slechte nieuws over journalisten was in het voorbije jaar haast niet te missen. Maar ook in vergelijking met andere landen staat Nederland er slecht op, zo blijkt uit de dinsdag verschenen jaarlijkse persvrijheidsindex van de internationale organisatie Reporters Without Borders (RSF). Nederland zakte op de ranglijst van plek 6 naar 28, terwijl het eerder altijd in de top 10 stond. Nederland stat nu tussen Slowakije (27) en Argentinië (29). Komt de daling alleen door deze incidenten of spelen ook andere factoren een rol?

RSF beschrijft persvrijheid als de mogelijkheid voor journalisten om hun werk „onafhankelijk van politieke, economische, juridische en sociale inmenging, en zonder bedreiging van hun fysieke en mentale veiligheid” te verrichten.

Een diepere blik op de index maakt duidelijk dat Nederland vooral op de indicator ‘veiligheid’ opvallend slecht scoort: plek 125 van de in totaal 180 landen. De moord op De Vries speelt daarin een grote, maar niet allesbepalende rol. Volgens Pauline Ades-Mevel, woordvoerder van RSF, is de druk vanuit de georganiseerde criminaliteit op meerdere misdaadjournalisten in 2021 opnieuw groter geworden. „Maar ook het geweld tegen vooral foto- en camerajournalisten tijdens demonstraties woog mee. Dat geweld, dat er ook was in onder meer Duitsland en Frankrijk, was heftiger dan in een aantal andere Europese landen.”

Chilling effect

RSF hanteert dit jaar een nieuwe berekening bij de totstandkoming van de ranglijst. Eerder gebruikte de organisatie zeven indicatoren, nu zijn dat er vijf. De indicator ‘veiligheid’ - eerder ‘mishandeling’ - weegt daardoor nu zwaarder mee, zegt Ades-Mevel. „We wilden deze factor zwaarder laten wegen omdat we zien dat de veiligheid voor journalisten in steeds meer landen verslechtert. Ook in democratische landen als Nederland. Alleen al sinds begin 2022 zijn er wereldwijd 25 journalisten vermoord. Het zorgt ook voor een chilling effect: journalisten durven verhalen niet meer te maken. Het speelt daardoor een grotere rol.”

Behalve dat de daling het gevolg is van een nieuwe rekenmethode weegt ook een moord op een journalist zwaar mee, volgens Ades-Mevel. „Peter R. de Vries is weliswaar vermoord omdat hij optrad als vertrouwenspersoon van een kroongetuige, maar hij zou niet betrokken zijn geweest bij de zaak, en er geen kennis over hebben gehad, als hij geen journalist was geweest.”

Nederland kreeg zodoende voor het eerst de beoordeling ‘voldoende’, in plaats van ‘goed’. Deze achteruitgang past in een trend: het aantal landen dat een ‘goed’ scoorde daalde sinds 2013 van 23 naar 8.

Onverwacht laag

RSF uit daarnaast zorgen over populistische partijen die traditionele media aanvallen, Nederlandse overheden die WOB-verzoeken steeds later, onvollediger en incorrecter versturen naar journalisten en over krimpende pluriformiteit. Slechts twee mediabedrijven hebben vrijwel alle dagbladen in handen. Zonder de indicator ‘veiligheid’ zou Nederland echter nog op de zesde plaats staan.

Ruth Kronenburg zegt de daling van Nederland door de moord op De Vries, maar ook de bedreigingen richting journalisten, te hebben verwacht, „maar niet de 28ste plaats”. Zij is directeur van Free Press Unlimited, dat vorige maand een onderzoek naar persveiligheid in Nederland publiceerde. Daaruit kwamen vergelijkbare resultaten naar boven. Toch noemt Kronenburg Nederland „over het algemeen een veilige haven” voor journalisten. „Maar we moeten wel stappen zetten. Misdaadjournalisten moeten betere bescherming krijgen, en onderzoek naar online bedreigingen is nodig. Vervolgens kunnen we stappen zetten om de veiligheid te verbeteren.”