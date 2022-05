Een gevolg van zenden

Vrede en geweld gaan niet samen. Dat vinden weldenkende lieden tenminste. Russische militairen die na hevige strijd door het Oekraïense leger krijgsgevangen gemaakt werden, dachten daar anders over. Zij waren op vredesmissie, verklaarden ze. Dat was ze in elk geval verteld door hun commandanten. Dat het hier om een missie ging, klopt. De Russische Igors, Pjotrs en Gregori’s waren immers gezonden. En missie komt van het Latijnse werkwoord mittere, dat zenden betekent. Daarom ook dat er naast het katholieke missie, ook een woord zending bestaat als reformatorisch equivalent.

Maar de katholieke missie was niet gewelddadig bedoeld, ook al pakte dat soms wel zo uit. De bekeringsdrift van de uitgezonden paters ging zeker in vroeger eeuwen zover dat zij ernaar streefden het geloof in de plaatselijke goden met wortel en tak uit te roeien. Aan het thuisfront werd kindertjes op de lagere nonnen- of fratersschool geleerd dat er overzee slechts goed gedaan werd. Daarom moesten de leerlingen zilverpapieren doppen van de melkflessen en chocoladewikkels opsparen om mee naar school te nemen. Van de opbrengst werden arme negerkindertjes gekleed door ‘onze’ missionarissen.

Missie is zending, in vrijwel alle betekenissen van het woord. Theologen duiden er het naar de aarde zenden door God van zijn Zoon mee aan, ter redding van de mensheid. Of eventueel van de Heilige Geest om met Pinksteren de geesten te verlichten. Politici en diplomaten spreken van een missie, als ze op buitenlands werkbezoek gaan. Handelsmissies, diplomatieke missies, maar ook culturele missies staan op alle begrotingen. Als er eenmaal een vertegenwoordiging gevestigd is in een ver buitenland heet zo’n ambassade-achtige organisatie ook een missie.

Maar ook de opdracht waarmee iemand of een club in de wereld is gezonden, kan met het woord missie aangeduid worden. Instellingen moeten tegenwoordig hun missie formuleren in een mission statement, een gebruik dat natuurlijk aan de Angelsaksische zakencultuur ontleend is. Maar al eerder spraken we van een goddelijke missie, waarmee koningen zich belast voelden om niet alleen hun onderdanen maar ook hun buren aan zich te onderwerpen. Al deze missies kunnen begrepen worden als een gevolg van zenden. Door een opperwezen, door een bestuurlijke autoriteit of door de markt.

In het Frans en in het Engels gaat mission nog een stap verder. Daar hoeft missie geen goddelijke of anderszins van boven opgelegde opdracht te zijn, daar kan het eenvoudigweg een zelf opgelegde taak of roeping zijn. Frankrijk voelt het bijvoorbeeld als haar missie, als haar historische roeping om de kampioen van de liberté, de vrijheid, te zijn.

Een afgeronde opdracht of een voltooide taak is een mission accomplie of in het Engels en nu dus ook in half-Nederlands Dunglish mission accomplished. Een mission impossible is behalve een reeks films ook een onmogelijke opdracht: dus zoiets als uitgezonden worden om met geweld vrede af te dwingen.