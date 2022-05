Dramaserie ‘The Staircase’ werpt nieuw licht op een oude moordzaak

Het zijn vragen die de gemoederen al meer dan twintig jaar bezighouden. Heeft de Amerikaanse schrijver Michael Peterson zijn vrouw Kathleen Peterson op 9 december 2001 vermoord? Heeft hij haar in hun eigen huis van de trap geduwd? Of was het een tragisch ongeluk? Wat er precies gebeurde op de avond van haar dood is dankzij de grondige documentaireserie The Staircase tot in den treure geanalyseerd en bediscussieerd. Een nieuwe, gelijknamige fictieserie brengt de zaak opnieuw onder de aandacht.

De Franse regisseur Jean-Xavier de Lestrade en zijn team konden tijdens het maken van de oorspronkelijke serie jarenlang filmen in de omgeving van Michael Peterson, zijn advocaten en zijn familie. Ze volgden de ontwikkelingen voor, tijdens en na de rechtszaak. Er gebeurde zo veel dat er over de jaren verschillende nieuwe afleveringen werden toegevoegd. The Staircase was een essentiële schakel in de ontwikkeling van het moderne true crime-genre, waarin de wetten en spanningsbogen van fictie worden gevolgd, maar dan met echte zaken. The Staircase zat vol met onthullingen en plottwists over het privéleven van de excentrieke Michael. De eerste afleveringen werden in 2004 op tv uitgezonden, de laatste delen verschenen in 2018 via Netflix. In de voetsporen van The Staircase volgden series met een vergelijkbare aanpak, zoals Making a Murderer en Tiger King.

Een gedramatiseerde versie van het echte verhaal lijkt in eerste instantie niet nodig: wat valt er na dertien lange afleveringen nog toe te voegen? Een aantal intrigerende dingen, zo blijkt na het zien van de eerste vijf afleveringen van de achtdelige reeks.

Ten eerste geeft hoofdrolspeler Colin Firth op een uitstekende wijze invulling aan het personage Michael Peterson, een man die zelfs na vele uren documentaire nog steeds ongrijpbaar bleef. Soms is hij warrig en ongemakkelijk, soms superscherp en overtuigend. Firth speelt ingetogen en geeft een complex personage veel gelaagdheid mee. De verschillende kinderen uit het samengestelde gezin hebben elk hun eigen ingewikkelde relatie met hun vader, wat ook goed wordt uitgewerkt.

Verschillende tijdlijnen

Het onderzoek naar de dood bracht veel onthullingen aan het licht en zorgde voor grote spanning tussen de verschillende broers en zussen in het gezin. Zo had de biseksuele Michael seks met andere mannen. Hij beweert hierover een afspraak te hebben met zijn vrouw. Of dat echt zo was, is niet duidelijk.

De serie heeft verschillende tijdlijnen. De belangrijkste lijn begint vanaf de vondst van Kathleens lichaam onderaan de trap en volgt alle ontwikkelingen nadat Michael moordverdachte wordt. In de eerste minuten zien we de chaotische situatie nadat Michael zelf de hulpdiensten heeft gebeld. „Het lijkt alsof het hoofd van de vrouw is geëxplodeerd”, zegt een politieagent nadat hij het lichaam en de muur vol bloed heeft gezien. Michael probeert haar nog te omhelzen, maar het huis wordt door de politie al snel gezien als een mogelijk plaats delict.

Naast de voor documentairekijkers bekende elementen zijn er flashbacks naar de laatste maanden uit Kathleens leven. Hier geeft actrice Toni Collette een stem aan iemand die zelf geen stem meer heeft. Zij heeft ook de taak om de verschillende scenario’s van Kathleens dood te spelen. We zien bijvoorbeeld de manier waarop Kathleen volgens de verdediging om het leven gekomen zou zijn: door een ongemakkelijk val, gevolgd door een tergende doodstrijd onderaan de trap. Dit is een gruwelijk bloedige scène die ongemakkelijk lang doorgaat. Hier voelt de verder zeer degelijke serie even smakeloos en sensatiebelust. Willen we dit wel zien?

Uitgemolken genre

Gelukkig lijken showrunners Antonio Campos en Maggie Cohn zelf ook bezig met dit soort vragen. Het maakproces van de oorspronkelijke documentairereeks wordt namelijk ook onderdeel van het verhaal, wat Campos en Cohn de kans geeft om commentaar te geven op het nogal uitgemolken true crime-genre. De Lestrade en zijn producent Denis Poncet worden als personages in de tweede aflevering geïntroduceerd terwijl ze eind 2001 zoeken naar een onderwerp voor hun nieuwe productie. Ze willen een documentaire maken over het Amerikaanse rechtssysteem en zoeken naar een geschikte zaak om te volgen.

Het eureka-moment ontstaat als ze over de zaak Peterson praten. Ze willen alle partijen erbij betrekken, elk met een andere visie op dezelfde misdaad. „Het einde van de zaak wordt hoe dan ook tragisch”, zegt Poncet. Op dat moment hebben de mannen nog geen idee hoe tragisch het verhaal zal worden. Het lukt ze om advocaat David Rudolf (gespeeld door Michael Stuhlbarg, een vertrouwde waarde in dit soort kwaliteitsseries) en zijn cliënt te overtuigen. „De Fransen hebben goede smaak”, concludeert Michael. Niet veel later zien we hoe de eerste opnames worden gemaakt, beelden die kijkers van de originele docuserie bekend voor zullen komen.

De kritiek op de oorspronkelijke Staircase is dat er van objectiviteit geen sprake is. Door Michael en zijn gezin zo lang te van dichtbij volgen, zouden de makers de zaak op een gekleurde manier presenteren, zoals men dat ook in een rechtszaal doet. „Tijdens een proces proberen twee partijen elk het betere verhaal te vertellen”, zegt iemand op een gegeven moment in de nieuwe serie. Mede door de meta-aanpak is deze versie van The Staircase de moeite waard, al voelt het tijdens het kijken ook wel alsof de true crime-slang zijn eigen staart aan het opeten is.

Dramaserie The Staircase Van: Antonio Campos, Maggie Cohn.

Met: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche.

HBO Max, 8 afleveringen van ca. een uur (gezien: 1 t/m 5). Vanaf 6 mei. ●●●●●