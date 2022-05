Luchtvaartmaatschappijen worden deze zomer mogelijk gedwongen om vluchten vanaf Schiphol te schrappen of te verplaatsen, als er niet genoeg luchthavenpersoneel beschikbaar is. Schiphol-directeur Dick Benschop kondigde een nieuwe ‘regulering’ aan, waarbij het aantal vluchten dat mag vertrekken wordt bepaald op basis van de hoeveelheid beschikbaar personeel op dat moment. Zijn er te weinig beveiligers om reizigers fatsoenlijk langs de bagagescanners te helpen, dan wordt er een grens gesteld aan het aantal vluchten dat kan vertrekken.

In overleg met luchtvaartmaatschappijen moet uiterlijk vier tot zes weken van tevoren duidelijk zijn of een vlucht op het afgesproken moment kan vertrekken. Vorige week deed Schiphol nog een oproep aan de airlines om vrijwillig vluchten te schrappen. KLM stemde toe en schrapte enkele tientallen vluchten, maar vakantievliegers als TUI en Corendon weigerden. Op de vraag hoeveel vluchten er mogelijk op de tocht staan, wilde Benschop niet verder ingaan – hij wil eerst met de luchtvaartmaatschappijen om tafel om de plannen te bespreken.

Benschop bood dinsdag in een gesprek met journalisten zijn excuses aan voor de chaos van de afgelopen weken. „De meivakantie doet pijn”, zei de Schiphol-directeur over de lange rijen vakantiegangers, die soms uren moesten wachten voor ze door de security konden. „Dit is niet het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten.”

Benschop wijt de huidige personeelstekorten aan de krappe arbeidsmarkt en aan de groeispurt die Schiphol doormaakt. Ook was de personeelsplanning voor de meivakantie volgens de Schiphol-directeur te strak, waardoor tegenvallers zoals ziekteverzuim onder beveiligers, een onverwacht groot aantal reizigers en een KLM-staking vorige week zaterdag voor lange rijen zorgden. De Schiphol-directie zegde toe deze zomer met ruimere planningen te gaan werken en zo snel mogelijk meer personeel aan te nemen.

Meer personeel

Buiten de ‘regulering’ bevatte de vooruitblik naar de zomer van de Schiphol-directie weinig nieuws. Nog altijd is het personeelsbestand de grootste uitdaging van Schiphol. Het is nog maar de vraag of er tijdig genoeg personeel zal zijn. Momenteel zijn er zo’n honderd beveiligers in opleiding om bij de luchthaven te komen werken – een opleiding duurt gemiddeld zo’n twaalf weken. Benschop zei ernaar te streven vijfhonderd nieuwe beveiligers aan te nemen.

Voor de rest van de meivakantie is er nog geen oplossing

Om nieuw personeel te werven wil Benschop het aantrekkelijker maken om bij Schiphol te komen werken. Zo stelt hij – in overleg met vakbonden en beveiligingsbedrijven – ook te willen kijken naar hogere salarissen. In maart werd bekend dat het loon van bagagemedewerkers de komende drie jaar van 10 euro naar minimaal 14 euro per uur gaat. Ook moet het delen van afhandelingsapparatuur tussen de verschillende bagageverwerkers op Schiphol voor een soepeler afhandeling zorgen.

Voor de rest van de meivakantie zullen deze plannen echter nog niets oplossen. Vakantiegangers die nog vertrekken of juist terugkeren van hun bestemming, moeten rekening houden met lange wachttijden voor de bagagecontrole. Ook wijken sommige touroperators met eigen vliegtuigen uit naar vliegvelden in Eindhoven of Rotterdam, en in sommige gevallen naar België.

Claims van boze branche

De Schiphol-top kreeg de afgelopen weken de wind van voren uit de reisbranche, die vond dat de directie slecht bereikbaar was voor hun problemen. Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties keken al dagen uit naar een reactie van Benschop, die nog niet publiekelijk had gereageerd – wegens een coronabesmetting, zo bleek dinsdag.

Barin, de belangenorganisatie van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, kondigde dinsdag al een claim aan bij Schiphol. Barin liet weten dat het de kosten van geannuleerde vluchten gaat verhalen op de luchthaven. Ook brancheorganisatie ANVR, die alle touroperators vertegenwoordigt, kondigde aan de geleden schade op Schiphol te zullen verhalen. Hoe hoog die claims uiteindelijk gaan uitvallen, kon Benschop naar eigen zeggen niet inschatten. Hij houdt rekening met „enkele miljoenen”.