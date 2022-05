Gemma Venhuizen

Ooit doodde ik op 4 mei een nachtvlinder. Per ongeluk, en niet tijdens de twee minuten stilte – het liep al tegen middernacht. Ik zat buiten en stak een kaars aan, en nog geen tien seconden later vloog die vlinder in de vlam, zijn vleugels in het kaarsvet. Reddeloos verloren.

Het was niet de eerste keer dat het gebeurde, ik had in mijn leven al tientallen motten zo zien sneuvelen. Maar dit kaarsje was ontstoken vanwege Dodenherdenking; het voelde wrang dat ik daarmee een sterfgeval had veroorzaakt.

Uit wroeging besloot ik op te zoeken waaróm motten worden aangetrokken door licht. Volgens een veelgenoemde maar onbewezen theorie is hun pech dat ze de vlam aanzien voor de maan. In een poging zich op dat maanlicht te oriënteren proberen ze de hoek tussen zichzelf en de lichtbron constant te houden. Maar doordat de kaars, als ‘kunstmaan’, veel dichterbij staat dan gedacht, eindigen ze in een dodelijke spiraalvlucht.

Dit weekend dacht ik terug aan de verschroeide nachtvlinder, tijdens een avondexcursie met andere natuurliefhebbers aan de rand van het Brusselse Zoniënwoud. Eerst kregen we uitleg van een vleermuisonderzoeker, die met zijn bat detector ultrasoon vleermuisgeluid omzette in hoorbare klikjes. Hij vertelde dat de gewone dwergvleermuis klinkt als ‘frietjes in het vet’, en honderden muggen vangt per nacht – geen geringe opgave voor een zoogdier zo groot als een kerstomaatje.

Als toegift liepen we naar twee bomen waartussen een wit laken verticaal gespannen was. Achter het laken brandde licht, ervoor zat een man, ineengedoken tegen de kou. Het bleek Bart Van Camp, een entomoloog die zich inzet voor de mot. „Jullie hebben pech”, verwelkomde hij ons. „Met deze temperaturen vliegt er niets.”

In Nederland en België zijn er zo’n 2.400 soorten motten, op te delen in macro-nachtvlinders en micro-nachtvlinders. De grootste worden tien centimeter groot, de kleinste enkele millimeters. In tegenstelling tot dagvlinders hebben nachtvlinders geen speldenknopjes aan hun antennes, maar veerachtige pluimpjes. „Maar het grootste verschil is hun populariteit”, aldus Van Camp. „Motten kampen met een imagoprobleem.”

Hij vertelde hoe kleuterpopgroep K3 eens een show maakte over ‘de mottige mot’ – een abjecte nachtvlinder die het op lieftallige dagvlinders gemunt heeft. De mot in kwestie bleek zó eng dat kinderen er nachtmerries van kregen. Van Camp: „Wéér een hele generatie met een insectenfobie. Ze hadden die mot beter tot ster van de show kunnen maken.” Net als andere insecten gaan nachtvlinders achteruit in aantal. „Ik wil mensen bewust maken van hun schoonheid.”

We keken in stilte naar het lege laken, een witte vlag in de duisternis. Ditmaal geen symbool voor capitulatie, maar voor biologen die vol overgave strijden voor biodiversiteit.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven