De iets te makkelijke taal van Daniël Koerhuis

Dapper was het wel, dat Daniël Koerhuis, Tweede Kamerlid voor de VVD maandagavond bij Op1 ging zitten. De econometrist uit Raalte heeft volgens de VVD-website de volgende expertises: 1: hij ziet er niet uit als een typische politicus en 2: hij praat makkelijke taal. Dat eerste is best waar, en het tweede… eigenlijk ook. Iets té makkelijke taal misschien, taal die zeker in een tweetje makkelijk wordt misverstaan.

Op 1 mei twitterde hij een foto van zichzelf bij Schiphol. Eerste zin van het onderschrift: „Vreselijke verhalen aangehoord van Nederlanders die uren in de rij staan en bang zijn hun vakantie te missen.” Daar gaat best veel mis. Kijk maar naar de boekdelen op het gezicht van NOS-verslaggever Kysia Hekster, tegenover hem aan tafel bij Op1, ze is net terug uit Oekraïne. Moet ze nou echt de open deur voor hem intrappen? Ja, dat moet ze, want Koerhuis begint over een huilend gezin uit Leeuwarden in de rij, met drie kinderen die dorst hadden. Een wenkbrauw omhoog bij Hekster. „Vijftig uur wachten met je kinderen bij de grens, dát is vreselijk.” Ja, ja, haast Koerhuis zich te zeggen, hij heeft zelf ook vier kinderen, hij weet er alles van. Maar goed, toch dapper. Hij zát er, en de directeur van Schiphol, verantwoordelijk voor het onderbetaalde en stakende grondpersoneel, niet.

Kussen om haar buik

Eerder op de avond zond omroep MAX het eerste deel uit van de driedelige serie Vergeten Helden. Toen Nederland in 1940 in oorlog was met Duitsland, waren de Nederlandse koloniën dat ook. Suriname, de Nederlandse Antillen, Nederlands-Indië. Even denk je dat we gaan zien hoe de oorlogsjaren dáár beleefd werden, maar zodra je presentator Jörgen Tjon door Amsterdamse en Rotterdamse buurten ziet lopen, is duidelijk dat het toch over de oorlog in Nederland gaat en daarmee over de verzetsdaden van mensen die van oorsprong niet uit Nederland kwamen, maar desondanks „schouder en schouder met ons vochten”.

Elizabeth Bergen, verpleegkundige uit Suriname, was in Amsterdam om door te leren toen het oorlog werd. Ze nam een jong, joods echtpaar in huis, twee peuters zonder ouders, en haar eigen zus met man. Eén van de onderduikers bleek zwanger. Negen maanden bond Elizabeth een steeds groter kussen om haar buik om voor de buitenwacht aannemelijk te maken dat zij de moeder was van deze, witte, baby.

Oogarts Leo Lashley uit Rotterdam voorzag zeven onderduikers van eten en medische hulp, ze zaten verscholen achter het orgel in de gereformeerde kerk aan het Breeplein. Albert Wittenberg en zijn vrouw uit Amsterdam namen de zes weken oude Betty in huis toen haar ouders werden afgevoerd naar Westerbork. Dat Betty wit was en hun eigen kinderen niet, was wel gek ja, zegt Betty die nu dik in de zeventig is. Ze herinnert zich hoe fijn ze het daar had: „De schommel zit nog aan m’n billen.” Maar toen de oorlog voorbij was, werd Betty teruggegeven aan familieleden die wél terugkwamen uit de kampen en die gaven haar ter adoptie aan een joods gezin.

Verpleegster Betty werd verraden, maar overleefde het concentratiekamp. De onderduikvader van baby Betty werd ook verraden, hij overleed tijdens een dodenmars door Duitsland. Oogarts Lashkey vóelde zich verraden, toen hij na de oorlog een politieke positie ambieerde, maar ineens werd weggezet als kleurling.

Ondertussen had de oorlog Suriname zelf vooral voordeel opgeleverd. Bauxietmijnen draaiden volop, en dus de economie ook. Suriname schonk Nederland een Spitfire en een duikboot, schoolkinderen zamelden geld in voor hulpgoederen.

Wat had Daniël Koerhuis hiervan op kunnen steken? Een oorlog verandert underdogs soms in helden maar maakt van vakantievierders geen vluchtelingen. Zoiets?