De ‘arrogante’ masseuse werd ten onrechte ontslagen

Haar werkgever was al niet tevreden over de masseuse, maar als een klant niet door haar gemasseerd wil worden, is dat de druppel die de emmer doet overlopen. De vrouw krijgt op staande voet ontslag. In de ontslagbrief noemt de werkgever als redenen „arrogant en onprofessioneel gedrag naar klanten”, een „respectloze toon richting de manager” en „niet naleven van de regels”.

De vrouw berust in het ontslag, maar stapt wel naar de rechter – volgens haar is het ontslag niet rechtsgeldig gegeven en ze eist dan ook vergoedingen. Ze stelt dat haar onduidelijk is waarom ze is ontslagen en meent dat de genoemde gedragingen – zelfs als die hebben plaatsgevonden – niet ernstig genoeg zijn voor ontslag. Haar werkgever wijst erop dat de vrouw al langere tijd niet functioneerde. Toen een klant niet door haar geholpen wilde worden, was de maat vol.

De werkgever overtuigt de rechter niet. Die oordeelt dat de in de ontslagbrief aangevoerde redenen allemaal algemene verwijten zijn, waardoor niet duidelijk is waarom de vrouw precies ontslagen is. De werkgever heeft dus niet voldaan aan de zogeheten mededelingseis en daarmee is het ontslag niet rechtsgeldig. Zelfs als de precieze reden van ontslag wel duidelijk zou zijn geworden, dan nog was het niet rechtsgeldig: daarvoor zijn de in algemene termen beschreven gedragingen niet ernstig genoeg. Kortom, zij heeft recht op meerdere vergoedingen.

Gezien de leeftijd van de vrouw (31), de huidige grote vraag naar personeel, het korte dienstverband (acht maanden) en omdat zij „ook niet geheel vrijuit gaat” is de billijke vergoeding flink lager dan de ruim 19.000 euro die ze heeft gevraagd. In totaal krijgt de vrouw afgerond 9.000 euro mee.