Compromissen sluiten? Voor de Partij voor de Dieren is dat nieuw en ingewikkeld

Voegt de outsider zich bij het populaire clubje van de klas? Al een paar jaar zegt de Partij voor de Dieren er klaar voor te zijn om mee te besturen, zowel op lokaal als landelijk niveau. Na een flinke winst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen – de partij groeide van 33 naar 63 zetels – zit ze voor het eerst in haar twintigjarige bestaan aan onderhandelingstafels voor het vormen van nieuwe colleges: in Groningen, Arnhem en Amersfoort.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verdrievoudigde het aantal raadszetels bijna, naar 33. Toen was de PvdD naar eigen zeggen al bereid om mee te besturen, maar bleken andere partijen nog niet klaar te zijn voor de PvdD.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, toen de partij van vijf naar zes zetels was gegroeid, besloot de PvdD zelf dat ze toch geen plek aan de formatietafel wilde. De Omtzigt-notitie en het daaropvolgende gebrek aan zelfreflectie bij VVD-leider Mark Rutte hadden het vertrouwen in een eventuele samenwerking met hem beschadigd, zei partijleider Esther Ouwehand destijds.

Hoewel de coalitieonderhandelingen in de drie gemeenten stuk kunnen lopen, is de macht voor de PvdD nog nooit zo dichtbij geweest. Dat is even wennen voor een partij die zich altijd heeft opgesteld als luis in de pels. Het is ook even wennen voor andere partijen: formeren met een activistische partij die niet bepaald bekendstaat om haar compromisbereidheid.

Mogelijk breekpunt

Kirsten de Wrede, PvdD-fractievoorzitter in Groningen, is al zo’n vijftien jaar actief voor de partij. Toen die in 2010 in Groningen voor het eerst een raadszetel binnenhaalde, liep ze „op wolkjes”. Nu heeft de fractie vier zetels en een plek aan de onderhandelingstafel. „Wrang genoeg groeit de wereld naar onze partij toe. Klimaatverandering wordt bijvoorbeeld steeds zichtbaarder. Ik denk dat dat bijdraagt aan ons groeiende electorale succes.”

Daardoor kunnen andere partijen steeds moeilijker om de PvdD heen. In Groningen heeft de informateur, voorgedragen door winnaar GroenLinks, een college voorgesteld bestaand uit GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie. „Vooral met GroenLinks en PvdA hebben we veel gemeen”, zegt de Wrede. „Zo willen we alle drie een groene stad en meer publieke regie in de economie.”

Maar in alle gemeenten waar de PvdD aan de formatietafel zit, heeft ze ook te maken met minder ‘groene’ partijen dan GroenLinks en de PvdA. Een mogelijk breekpunt kan het bouwen in ‘bestaand groen’ zijn. In alle drie de gemeenten staat het bouwen van huizen hoog op de agenda van de andere formerende partijen. De PvdD vindt dat ook belangrijk, maar het mag van de partij absoluut niet ten koste gaan van de natuur. Voor de PvdD in Arnhem is dat een voorwaarde voor coalitiedeelname. De afdeling in Amersfoort wil niets zeggen over mogelijke voorwaarden zolang de onderhandelingen lopen.

De Wrede weet nog niet of ze niet-bouwen in de natuur als harde voorwaarde gaat stellen. In Groningen heeft een aantal formerende partijen wel zorgen over het woonstandpunt van de PvdD, blijkt uit het eindverslag van de informateur. In het verslag van het gesprek met de SP staat: „Over spanning op woningbouw/natuur moet gesproken worden.” De ChristenUnie: „Goed nadenken over de afweging die de PvdD maakt tussen de woonagenda en hun groene agenda.”

‘Niet naar het steakhouse’

In Utrecht, waar GroenLinks ook de grootste partij in de gemeenteraad is, is de PvdD niet uitgenodigd aan de onderhandelingstafel. De PvdD groeide daar van twee naar drie zetels. GroenLinks had graag om tafel gezeten met de ‘dierenpartij’, omdat er veel inhoudelijke overeenstemming is op belangrijke thema’s als wonen en energietransitie. De PvdD viel na de verkenningsfase uiteindelijk af, zo is te horen in de wandelgangen op het stadhuis, omdat de partij op voorhand niet voldoende bereid bleek tot het sluiten van compromissen. PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven: „Bij de informateur heb ik aangegeven dat wij openstaan voor deelname aan de coalitie, maar dat compromissen sluiten voor ons nieuw en ingewikkeld is.”

Voor elke PvdD-fractie is het zoeken naar waar haar grens ligt. Leo de Groot, fractievoorzitter in Arnhem, waar de PvdD van twee naar drie zetels groeide: „Wij snappen ook wel dat we bijvoorbeeld niet kunnen eisen dat morgen iedereen stopt met autorijden. Maar aan uitruilen doen we niet. Dat doe je in een goed huwelijk ook niet. Het is niet: gisteren hebben we gedaan wat ik leuk vind, dus nu gaan we naar een steakhouse, omdat jij dat zo leuk vindt, terwijl ik veganist ben.” In Arnhem praat de PvdD met GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdA en Volt.

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand ruimt zwerfafval op in Rotterdam in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Foto Rob Engelaar / ANP

In Amersfoort won de PvdD twee zetels en zit ze nu aan tafel met D66, GroenLinks, CDA en Amersfoort2014. „Als er compromissen gesloten moeten worden die indruisen tegen onze idealen dan doen wij niet meer mee”, zegt fractievoorzitter Christian van Barneveld. Verder wil hij zijn compromisbereidheid „per geval bekijken”.

In Nijmegen zit de PvdD niet aan de formatietafel, maar fractievoorzitter Michelle van Doorn ziet toch nog een kansje. Er zijn volgens haar best wat inhoudelijke verschillen tussen de twee grootste partijen, GroenLinks en Stadspartij Nijmegen, die nu met D66 onderhandelen. En de PvdD groeide in Nijmegen van twee naar vier zetels. Van Doorn: „De andere partijen vinden het compromisloze karakter van onze partij wel spannend, maar ze kennen mij ook. Ik heb een VVD-achtergrond, ben een echte liberaal en dus niet zo van het vingertje wijzen. Als wij mee mogen onderhandelen, zou ik niet meteen een pakket aan breekpunten op tafel leggen, maar eerst open het gesprek aangaan.”

Ter illustratie noemt Van Doorn de plannen om extra huizen te bouwen op het stadseiland in de Waal. „Wij zijn daartegen. Maar wat als we daarop moeten toegeven om wel de helft van ons partijprogramma binnen te hengelen? Ik weet niet zeker of we dat zouden doen, maar ik zeg daar in ieder geval niet meteen ‘nee’ tegen.”

Ruggespraak

De formerende PvdD-fractievoorzitters sparren regelmatig met de landelijke fractie. Volgens de fractievoorzitters en partijleider Esther Ouwehand gaat dat om „ruggespraak” en maken de lokale fracties de eindbeslissing. „Maar je wil natuurlijk wel dat je beslissing gesteund wordt door de landelijke fractie”, zegt Ouwehand. In Utrecht stuitte die aanpak bij andere fracties op bezwaren.

Volgens Ouwehand is de PvdD niet per se tegen het sluiten van compromissen. „We willen best zeggen: deze punten uit ons partijprogramma gaan we uitvoeren en met andere wachten we nog even. Maar wij willen wel een systeemverandering als het gaat over hoe wij omgaan met de aarde. Pas als we zien dat partijen bereid zijn om die koerswijziging in te zetten, doen wij mee.”

Het is bijzonder en spannend voor de PvdD om mee te praten aan de onderhandelingstafel, maar zowel de lokale fractievoorzitters als Ouwehand zeggen dat besturen geen doel op zich is voor de partij. Ouwehand: „Wij willen de boel blijven aanjagen, mensen bij de les houden. En we kijken gewoon waar dat het beste kan, vanuit de oppositie of de coalitie.”

Of er meebestuurd gaat worden, ligt volgens de PvdD aan de andere partijen. „De vraag is vooral of andere partijen er klaar voor zijn om met ons te besturen”, zegt Niko Koffeman, medeoprichter van de partij en PvdD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Koffeman denkt dat andere partijen na elke verkiezing steeds moeilijker om PvdD heen kunnen. „In de eerste plaats door onze gestage zetelgroei, maar ook doordat de traditionele partijen aan succes inboeten, terwijl ze tegelijkertijd partijen als Forum voor Democratie en PVV uitsluiten van coalitiedeelname. Dan moeten ze wel gaan kijken naar partijen als de PvdD en Volt.”

Christian van Barneveld, de Amersfoortse fractievoorzitter, wijst op nog een belangrijke verandering: „Ik merk dat ons gedachtegoed niet meer wordt uitgelachen en door steeds meer partijen omarmd.”