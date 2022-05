Is er een verband tussen Johan Derksen (73) en Bill Murray (71)? Zeventigers die onlangs in ongenade vielen: Derksen met schandalige uitlatingen, Bill Murray met ongepast gedrag. Het gesprek gaat dan al snel over ‘cancel culture’ of een vermeend disciplineringsoffensief tegen boomers. We zijn nu eenmaal dino’s, is het dan. Vroeger lagen verhoudingen anders. Gun ons wat onhandig wangedrag, het graf lonkt toch. Maar moeten zeventigers met macht en invloed zich niet gewoon aan moderne mores aanpassen?

Eind april werd de productie van Bill Murrays film Being Mortal stilgelegd, naar de bestseller van Atul Gawande over lichtvoetig omgaan met de dood. De oorzaak was een formele klacht van ongepast gedrag. Wat Murray precies fout deed, is ongewis. Een bron meldt dat het niet seksueel geladen was, maar Murray wel ‘erg aanrakerig’ is, met ongevraagde armen om schouders en trekken aan vlechten. „Altijd grappig bedoeld hoor.” Tegenspeler Keke Palmer lijkt degene te zijn die er niet om kon lachen. Zij plaatste op 18 april een Instagram-post met de titel ‘Me having a bad day’, die eindigde met „Helaas is niet elk getalenteerd persoon een professional.”

Lees ook: Ook in de jaren 70 werd Derksen al eens ‘gecanceld’ om zijn verhalen

Bill Murray bouwde in de jaren tien het imago op van een onverstoorbare, onvoorspelbare en excentrieke wonderopa, een ‘seculiere heilige’ zelfs. Murray heeft geen agent, reageert alleen op voicemail en duikt op de gekste plekken op om de situatie naar zijn hand te zetten: achter de bar, op een bruiloft, op een vrijgezellenfeest. Er is zelfs een website voor zijn wonderbare verschijningen. In januari stond hij nog onverwachts met een combo te zingen op een plein in New York.

Maar van films als Stripes, Ghostbusters en Groundhog Day staat je een wat hanige, opdringerige en luidruchtige komiek bij. En sinds #MeToo worden oude verhalen over dronkenschap, scheldpartijen, losse handjes en opgepaste humor niet meer zo makkelijk weggewuifd. Zo vertelde acteur Richard Dreyfuss in 2019 dat Murray bij de opnames van What About Bob? dronken kwam opdagen en hem scheldend een zware glazen asbak naar het hoofd wierp. Een producer kreeg ook rake klappen: Murray brak haar zonnebril en gooide haar ‘speels’ in het water.

Zo zijn er veel meer verhalen: Bill Murray is het type lolbroek met wie het snel ongezellig wordt als je niet mee-lacht. Een spoedcursus grensoverschrijdend gedrag lijkt dus op zijn plaats. En het goede nieuws: dat vindt hij zelf ook. Bill Murray ging zich na het staken van Being Mortal niet te buiten aan slachtoffergedrag, jeremieerde niet in talkshows of op sociale media, lekte zijn versie niet via ‘ingewijden’. Het bleef een week stil, waarna hij met een afgewogen verklaring kwam. Zonder in details te treden, erkende Murray iets te hebben gedaan „wat hij grappig vond, maar dat niet zo werd gezien”. Dat de film werd stilgelegd, vond hij terecht. Murray: „Het is een hele educatie voor mij. De wereld is anders dan toen ik klein was. Wat toen grappig was, is dat nu niet noodzakelijk meer.” Alleen een trieste hond kan geen nieuwe trucjes leren, besluit hij. „Die trieste hond wil ik niet zijn.”

Murray zegt in gesprek te zijn met de klager. Wellicht rolt ze met haar ogen, mompelt ‘Oké boomer’ en tekent ze de vrede. Want op zoveel deemoed betrap je een zeventiger zelden.

Coen van Zwol is filmrecensent.