Biden spreekt zich uit voor abortusrecht na gelekte concept-uitspraak Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich dinsdag uitgesproken voor het recht op abortus in de Verenigde Staten. Biden reageerde in een verklaring op de berichtgeving van nieuwssite Politico dat het Amerikaanse Hooggerechtshof het federale recht op abortus in de VS ongedaan wil maken. Biden noemt het recht van vrouwen om voor abortus te kiezen „fundamenteel”. Volgens de president gebiedt „de rechtvaardigheid en de stabiliteit van onze wetgeving” dat „de wet van het land”, waarmee hij aan de abortuswetgeving refereert, niet wordt teruggedraaid.

Daarnaast benadrukte Biden, net als Politico, dat het niet duidelijk is of deze concept-uitspraak in de door de staat Mississippi aangespannen zaak, ook het uiteindelijke oordeel van het hof zal zijn. Volgens het concept waar Politico de hand op wist te leggen zouden vijf van de negen rechters voor afschaffing van het abortusrecht zijn. Het komt geregeld voor dat rechters gedurende het rechtsproces van oordeel veranderen. Het Hooggerechtshof erkent in een verklaring dat de concepttekst authentiek is, maar stelt ook dat het standpunt nog niet definitief is.

Vrouwenrechten beschermen

Verder stelt Biden dat zijn regering zich juridisch voorbereidt op de „aanval op abortus en reproductieve rechten”. Hij wil dat recht verder in wetgeving verankeren. Mocht het Hooggerechtshof besluiten het abortusrecht af te schaffen dan is het volgens Biden aan de politiek verantwoordelijken „op alle overheidsniveaus” om vrouwenrechten te beschermen.

Naar aanleiding van het nieuws gingen dinsdag in Washington voor- en tegenstanders van het recht op abortus de straat op. Het recht op abortus is legaal sinds 1973. Toen oordeelde het Hooggerechtshof in de zaak Roe versus Wade dat de overheid een vrouw niet mocht tegenhouden een abortus te ondergaan. Daarop volgden een kleine vijf decennia van onsuccesvolle conservatieve pogingen om abortus verboden te krijgen.

