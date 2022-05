We zagen een stel wandelen waarvan de man zich duidelijk een paar dagen niet had geschoren. Hij stopte, trok zijn vriendin naar zich toe en kuste haar. Mijn vrouw citeerde zachtjes (voor de gelegenheid een klein beetje aangepast) een versregel: „En de distelvink prikte gaatjes in de stilte.” (Felix Timmermans)

