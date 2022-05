Arbeidsinspectie: werkomstigheden bij flitsbezorgers niet in orde

Flitsbezorgers schieten tekort op het gebied van werkomstandigheden en veiligheid voor personeel, schrijft de Arbeidsinspectie in een kritisch rapport dat dinsdag is gepubliceerd. „Verre van volwassen”, noemt de Arbeidsinspectie de omstandigheden bij Flink, Gorillas, Zapp en Getir, de vier bedrijven die in Nederland flitsbezorgen. Volgens de inspectie moeten ze zich een betere werkgever tonen en niet alleen aan groei denken.

De lijst met zorgen gaat daarnaast over illegaal en zwart werk en gebrek aan personeelsvertegenwoordiging die opkomt voor de belangen van werknemers. „Tijdens het bezorgen kan sprake zijn van aanrijdgevaar, werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting, bijvoorbeeld door zware rugtassen.” Leidinggevenden weten volgens de Arbeidsinspectie niet dat ze voorlichting moeten geven of toezicht moeten houden.

Flitsbezorgers zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid. De platforms verdienen geld door online bestellingen zo snel mogelijk thuis te bezorgen. Die bezorgers zijn veelal zzp’ers die per opdracht geld verdienen. Dat bespaart de bedrijven de kosten van sociale premies en legt risico’s zoals arbeidsongeschiktheid bij de bezorgers neer.

De Arbeidsinspectie ziet wel „indicaties van schijnzelfstandigheid”, maar laat de handhaving aan de Belastingdienst over. De fiscus doet echter bijna niets tegen schijnzelfstandigheid, bleek vorige maand uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. In twee jaar tijd gaf de Belastingdienst bedrijven vier keer een tik op de vingers.

De vier bedrijven waren dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

