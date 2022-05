Ajax na extern onderzoek grensoverschrijdend gedrag: cultuur was onveilig, maatregelen volgen

Foute grappen, denigrerende of kwetsende opmerkingen, een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag. „Een aantal vrouwen” binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag. Dat constateert een extern bureau dat de afgelopen maanden onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag bij de club, nadat voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars begin februari om die reden was opgestapt.

Lees ook: het onderzoek van NRCnaar grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Zijn appjes werden almaar dwingender

Het onderzoek door bureau Bezemer & Schubad, in opdracht van de raad van commissarissen, bevestigt „de ernstige aard van het gedrag” van Overmars, schrijft Ajax in een statement op de website. Meerdere vrouwen hebben hiervan melding gedaan. Ook schrijft de club dat er twee gevallen zijn gemeld „uit het verleden van andere betrokkenen”, waartegen destijds maatregelen zijn genomen.

Geen enkele Ajax-werkneemster heeft een officiële klacht ingediend, meldt het statement. De vrouwen vonden het moeilijk ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor gevolgen.

NRC beschreef begin februari op basis van eigen onderzoek hoe Overmars zich aan meerdere vrouwelijke ondergeschikten opdrong, via seksueel getinte WhatsApp-berichten (ook dickpics) en gesprekjes aan het bureau. Dat hij hen complimenteerde met hun uiterlijk, voorstelde wat te gaan drinken of hun mobiele nummer vroeg, onder het mom van vakinhoudelijke zaken. En dat de vrouwen zo bang waren voor de consequenties, dat zij daarvan vaak geen melding maakten, ook als het stalkingachtige gedrag lange tijd voortduurde.

NRC voerde gesprekken met elf (oud)-medewerkers van Ajax, die anoniem wilden blijven. Hieruit kwam het beeld naar voren van een cultuur waarin seksueel wangedrag kon gedijen. De sfeer was niet open genoeg om machtsmisbruik bespreekbaar te maken. Ondergeschikten hielden zich stil, signalen werden niet opgepakt. Het bleef steken in geruchtenvorming en het in beperkte kring delen van persoonlijke ervaringen.

Lees ook: Overmars heeft inmiddels een nieuwe baan, bij FC Antwerp in België. Hoe kwam hij daar terecht?

Ajax wil zich naar aanleiding van het onderzoek van Bezemer hard maken voor een veiliger werk- en sportomgeving binnen alle geledingen van de club. Er komt een onafhankelijk, breed „cultuuronderzoek” onder alle medewerkers. Preventieve maatregelen moeten ongewenst gedrag in de toekomst voorkomen en formele klachten moeten beter worden afgehandeld.

„Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiliger cultuur en organisatie”, zei algemeen directeur Edwin van der Sar in een schriftelijke reactie. Hij beloofde zich hier persoonlijk hard voor te maken. „Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk.”

Ook rvc-voorzitter Leen Meijaard gaat door het stof: „Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden.” Hoofdsponsor Ziggo is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Het bedrijf vindt het essentieel dat Ajax een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld, en vindt dat er passende maatregelen zijn genomen.