Woensdag stond ik op metrostation Noord in Amsterdam op de bus naar Monnickendam te wachten en ik keek naar de bussen die vertrokken naar Purmerend. In tien minuten tijd waren het er drie en ze waren allemaal leeg. Echt helemaal leeg. Oké, het was Koningsdag en het was nog vroeg, en uit de bussen die aankwamen stapten wel mensen. Tien. Twaalf. Veertien. „Ik ben vanochtend om kwart voor zes begonnen”, zei de chauffeur toen ik even later incheckte, „en dit was mijn eerste rit met passagiers.” Ja, natuurlijk maakte ze zich zorgen. Ze had op een volle bak gerekend, heel Waterland wilde toch naar Amsterdam vandaag? Maar de mensen hadden weer niet voor de bus gekozen. Hoelang zou dit goed blijven gaan?

In de laatste lockdown maakte ik mee dat de bus naar Zwolle me keihard voorbijreed. Stond ik bij de Hervormde Kerk aan de Oude Rijksweg in Rouveen te zwaaien en te zwaaien, en de chauffeur kéék niet eens. De bussen waren al zo lang leeg dat hij geen rekening meer hield met de mógelijkheid van een passagier. Dat werd een halfuur koukleumen op een halte zonder schuilhokje.

Nu is de bus buiten de Randstad al heel lang alleen voor OV-liefhebbers, en voor scholieren en vluchtelingen, maar als je in Monnickendam of Marken moet zijn, in Broek in Waterland, Edam, Volendam of zelfs in Oosthuizen – ik doe in al die plaatsen interviews voor een verhaal later dit jaar – dan ben je er met de 312, de 314 of de 315 gewoon het allersnelst. De bussen rijden af en aan over een vrije baan langs de files en bij het naderen van een stoplicht springt alles op rood – voor de automobilisten. Die moeten wachten. Voor tien of twaalf of veertien mensen dus. Laten het er op werkdagen in de spits dertig of veertig zijn, maar dan heb je het wel gehad. De volle bussen van vroeger, voor de eerste lockdown, die zie je niet meer. In elk geval nog niet.

We waren bang voor besmetting, zeggen de mensen die ik ernaar vraag. We hebben weer een auto gekocht. We hebben er een auto bij gekocht. Tweedehands, hoor. Eenvoudig model. En toch hartstikke duur. Die laat je natuurlijk niet staan als je hem eenmaal hebt. De bus kost nu extra. En we zijn het eerlijk gezegd ook ontwend.

Hier twee cijfers van het Europese platform CarNext. Vóór de pandemie was de auto voor 63 procent van de Nederlanders het belangrijkste vervoermiddel. In 2021 was het 80 procent. Dus hoelang blijven al die bussen nog rijden? Wanneer zal het in de Randstad net zo zijn als daarbuiten? Eén bus per uur en die wordt binnenkort ook afgeschaft? Misschien dat de benzineprijzen de trend doen keren. Want dit hoor ik mensen ook zeggen: we gaan minder vaak op bezoek en we denken twee keer na voor we een uitstapje maken.

Jannetje Koelewijn( j.koelewijn@nrc.nl ) vervangt vandaag Stephan Sanders