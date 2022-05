Vorig jaar recordaantal meldingen en vragen over discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar een recordaantal klachten en vragen gekregen over ongelijke behandeling. Dat blijkt uit de maandag verschenen discriminatiemonitor. Van de 5.286 meldingen die het college ontving, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020, kan volgens het college de helft wettelijk ook worden aangemerkt als discriminatie.

Discriminatie op basis van een handicap of een chronische ziekte was vorig jaar — in lijn met de jaren daarvoor — de meest gehoorde klacht, blijkt uit het rapport. Bijna achthonderd mensen maakten hier melding van, waarvan een vijfde had te maken met de coronamaatregelen. Voorbeeld: naar een persoon die geen mondkapje kan dragen, werd geschreeuwd in de supermarkt. „Ik durf ook niet meer met de trein. Alles vreet gewoon aan mijn zelfvertrouwen.”

Coronapas

Het college ontving ook ruim tweeduizend meldingen van mensen die zich gediscrimineerd voelden door de invoering van het coronatoegangsbewijs. Nog eens tientallen mensen maakten melding van discriminatie omdat zij op basis van hun geboortejaar gevaccineerd werden met het slecht gereputeerde vaccin van AstraZeneca. Wettelijk gezien worden deze klachten echter niet direct gezien als discriminatie. Dat gold in totaal voor bijna drieduizend meldingen, staat in het rapport.

Na discriminatie op basis van een handicap of een chronische ziekte, validisme genoemd, was racisme de voornaamste oorzaak van klachten en vragen bij het college. Veel van deze meldingen raakten aan het toeslagenschandaal. Ze gaan ook veel over andere overheidsinstanties waar mensen vermoeden dat zij etnisch geprofileerd worden, blijkt uit het rapport, zoals gemeenten die bij de aanvraag om een bijstandsuitkering vragen naar een tweede nationaliteit.