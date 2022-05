Verbod op scherpe messen in jeugdgevangenissen na dodelijke steekpartij Breda

In jeugdgevangenissen wordt per direct een tijdelijk verbod ingesteld op het gebruik van scherpe messen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) komt maandag tot deze maatregel naar aanleiding van een recente dodelijke steekpartij in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker en een aantal andere „ernstige incidenten”. De maatregel geldt voor tenminste een half jaar.

Koken gebeurt voortaan met voorgesneden vlees en groenten en schilmesjes voor fruit worden vervangen door dunschillers, aldus de DJI. Een bestekmes om boterhammen te kunnen smeren, blijft wel gewoon beschikbaar. Het verbod op het gebruik van scherpe messen is een van de zes maatregelen die de DJI neemt na gesprekken met verschillende medewerkers, leidinggevenden en anderen binnen het jeugdgevangeniswezen. Zo gaan externe en interne specialisten „processen, regels en gewoonten kritisch bekijken” en wordt de huidige groepsaanpak, waarin met acht tot tien jongeren per groep wordt gewerkt, kritisch tegen het licht gehouden.

Op 15 april dit jaar kreeg een 18-jarige gedetineerde tijdens het koken in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker „een waas voor zijn ogen”, waarna hij medegevangenen neerstak, zo vertelde een woordvoerder van de DJI tegen NRC. Een gevangene overleed, een ander werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

