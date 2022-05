‘Veel sociale momenten, dat tikt aan’

in

‘Tijdens mijn studie psychologie heb ik me regelmatig afgevraagd waarom we wat ik leerde niet aan meer mensen doceren dan alleen aan toekomstig psychologen. Er zijn zoveel situaties in het leven, zoals bij een burn-out of uitsluiting en discriminatie, waarbij het zou helpen als we de emoties erachter beter begrijpen en weten hoe daarmee om te gaan. Zou psychologie niet een vak op de middelbare school moeten zijn?

„Ik heb die vraag bij de conrector van mijn oude middelbare school neergelegd, en zij gaf me de kans een keuzemodule te ontwikkelen. Voor 200 euro heb ik die module acht keer gedoceerd. Geen geld natuurlijk, maar wel een mooie kans – en de reacties waren enthousiast. Zo ben ik het onderwijs ingerold en heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Inmiddels, twee jaar later, werk ik met een intern team van vier mensen, hebben we vijftig trainers om ons heen en doceren we op zo’n vijftig scholen in het hele land.

„Toen ik begon, was ik vrijgezel en wilde ik op den duur een huis kunnen kopen, dus ik besloot direct eigen baas te worden. In het onderwijs verdien je doorgaans niet zoveel, maar als ondernemer heb je toch meer zelf in de hand wat je verdient, als je goed je best doet. De winst die ik nu maak, is mijn inkomen, en daar ben ik best tevreden mee. Ik zou wel meer willen verdienen, maar gezien de branche is het toch zoeken naar wat passend is.”

uit

‘Inmiddels heb ik een vriend en onlangs kochten we samen een huis in Maassluis. Het is een jaren-dertig-woning die voor 365.000 euro te koop stond. We hebben er 426.000 voor betaald. Eerst dacht ik dat het wel meeviel met wat er nog moest gebeuren, maar al met al is het toch aardig wat: een nieuwe keuken, badkamer en vloer, en er moet nog gestuct worden. We hebben een bouwdepot van 75.000 euro en zolang dat toereikend is, laten we het merendeel doen. Gelukkig had ik al veel meubels, dus wat de inrichting betreft zijn we aardig rond. Vanaf mei gaan we echt samenwonen, nu heb ik nog de kosten van mijn huurwoning in Haarlem.

„Tot ik voor deze rubriek werd benaderd, had ik geen goed zicht op wat ik maandelijks uitgaf. Nu ik alle cijfers op een rij heb gezet, begrijp ik waarom ik aan het eind van de maand vaak weinig overhoud. Ik vind een vrij leven heel belangrijk, en dan vooral een met veel sociale momenten. Dus ik ga regelmatig met vrienden uit eten of even koffie drinken en dan let ik er niet op wat ik uitgeef. En dat tikt wel aan.

„Ik zou wel wat meer financieel bewust moeten worden. Dan kan ik ook weer wat gaan sparen en opzijzetten om meer te kunnen reizen, want dat vind ik ook belangrijk. Vroeger kwam ik met minder rond, dus het moet best lukken wat minder uit te geven.”

Netto-inkomen: 3.250 euro gemiddeld Gezamenlijke lasten: wonen 1.200 euro; verzekeringen 200 euro; mobiel/internet/tv 80 euro; auto 600 euro; boodschappen 400 euro; goede doelen 80 euro; abonnementen 50 euro; sport 90 euro; kleding 150 euro; beauty 150 euro; horeca 250 euro Sparen: niet Laatste grote aankoop: winterjas 400 euro

