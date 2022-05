Lang geleden kende ik een vegetariër die wel rookworst at. Rookworst vond hij niet echt vlees. Toen vond ik dat natuurlijk inconsequent, want wie wel vlees eet is er dol op om vegetariërs op inconsequenties te wijzen, alsof consequentie het állerbelangrijkste op aarde is, veel dringender van aard dan welke mishandelde dieren of klimaatrampen ook.

Maar toegegeven, wel rookworst maar geen vlees ís inconsequent, al bestaan er rookworsten waarbij je je kunt afvragen of ze niet hetzelfde nastreven als de vegetariër. Hoe dan ook is het een begrijpelijke toegeeflijkheid. Ik ken een veganist die een uitzondering maakt voor bitterballen. Ik vind zelf, als weinig-vlees-eter, spekjes door de raapstelenstamppot niet echt ‘vlees eten’. Ik moffel die spekjes als het ware geestelijk weg, maar niet materieel, want hun hartigheid komt me bijkans onmisbaar voor. Laat staan als je ineens onweerstaanbare trek krijgt in spaghetti carbonara – dan praat je niet over speckstuckjes of hoe de oplossingen ook mogen heten, carbonara zonder echt spek, of eigenlijk pancetta, ís geen carbonara.

En tuurlijk komt dat spek van een boer die zijn varkens wel zijn vrienden zou durven noemen, en die varkens op hun beurt zijn ook Zeer Gelukkig en ze lopen buiten en ze eh... worden door een ambachtelijke slachter, dus niet in een grote slachterij…

Nu ja, men verzint van alles om het spaarzame vleesgebruik goed te praten. Herten die tóch afgeschoten worden. Alléén maar een plakje ham. Kip die ook al zo liefdevol wordt groot- en omgebracht. Knakworstjes van Brandt en Levie. At ik laatst, op een vers zuurdesem boterhammetje, met augurkjes en mosterd en ketchup en gebakken uitjes, dus als een soort blije biologische hot dog – oef, wat lekker.

Een biefstuk eten we thuis nooit meer, want die koeien die zoveel weiland nodig hebben en extra veevoer en die dan ook nog allemaal methaan uitstoten, dat kán niet. Maar er verschijnt wel koeienyoghurt op tafel, want ik vind sojayoghurt smerig. Havermelk in de koffie, maar bij de met marmelade en whisky in de oven gebakken appel (oei, dat is zo lekker) wel een dot echte slagroom. En dan praten we nog niet over kaas in alle mogelijke en onmogelijke vormen, ook veelal afkomstig van diezelfde koeien, al gaan ze als melkkoe langer mee dan als vleeskoe om het oneerbiedig te zeggen.

Waar is hier de consequentie? Nergens. Toch helpt het, want de vleesconsumptie evenals de zuivelconsumptie is, althans in mijn leven en in dat van de meeste mensen die ik ken, heel veel minder geworden dan vroeger. Vlees speelt een kleine bijrol in plaats van een hoofdrol.

Maar een varken bestaat niet uitsluitend uit spek. Als je jezelf wel, vervuld van vleesschaamte, worst en spek toestaat en de rest van het varken afwijst, drijf je juist de productie op. Het is beter om het hele varken de eer te geven die het toekomt. Niet alleen haar spekjes.

Zo bezien is vleesminderen dus eigenlijk in zekere zin vleesmeerderen, dat wil zeggen: niet terugdeinzen voor de gevolgen van je eigen inconsequentie. En ervoor willen betalen uiteraard, al komt de gehaktballenbeschermingsdienst meteen woedend in actie bij zelfs maar de suggéstie van een vleestaks. In Gent, las ik in De Morgen, vreesden ze dat hun de „botram mee uufflakke”, een soort preskop, door de neus geboord werd toen iemand opperde dat er misschien ook een paar vegetarische eettentjes op een festival konden staan. Juist niet! Het zijn de niets-dan-spekjes mensen die op de kop moeten krijgen, niet de van-kop-tot-staarters.

Dus binnenkort weer raapsteeltjesstampot. Met niertjes.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven