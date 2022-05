Turncoach Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Vincent Wevers is maandag door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Wevers moest voor de tuchtcommissie verschijnen vanwege beschuldigingen van turnsters. Zij beschuldigden Wevers onder meer van fysieke mishandeling, het negeren van blessures en machtsmisbruik. De uitspraak stelt Wevers, wiens contract met de turnbond KNGU niet werd verlengd vanwege de zaak, in staat weer aan het werk te gaan als coach.

De tuchtcommissie oordeelt dat onvoldoende is vastgesteld dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan „het in de aangifte genoemde tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag”, onder meer omdat het onderzoek naar de klachten „als kwalitatief onvoldoende moet worden aangemerkt”. Zo werden melders in de gelegenheid gesteld om hun verklaring, soms tot wel driemaal toe, te wijzigen. Ook stelt de commissie dat de klachten bestaan uit „veelal algemene beweringen (…) zonder concrete vermelding van periodes of tijdstippen”. De aanklager had een schorsing van 28 maanden geëist waarvan 24 voorwaardelijk.

De KNGU laat in een reactie aan persbureau ANP weten de uitspraak nader te bestuderen en zich intern te beraden. De gymnastiekunie zegt zich te realiseren dat de „impact voor alle betrokkenen, zeker ook voor de melders die naar voren zijn getreden, groot is”. De klagers kunnen in beroep gaan tegen de vrijspraak van Wevers, die zelf niet aanwezig was bij de zitting die op 21 maart in Nieuwegein plaatshad.

De voormalige bondscoach Wevers was één van de turntrainers naar wie een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Het onderzoek werd geopend nadat oud-trainer Gerrit Beltman in juli 2020 in het Noordhollands Dagblad bekende zich schuldig te hebben gemaakt aan fysieke mishandeling, manipulatie en andere vormen van intimidatie van turnsters. Vervolgens kwamen diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten.

