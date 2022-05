Tumorcel sloopt tijdelijk eigen dna om dodelijke bestraling te weerstaan

Tumorcellen ontduiken soms het vernietigende effect van bestraling door zélf hun eigen dna op bepaalde plekken te beschadigen. Zo leggen ze tijdelijk hun celdeling stil, waardoor bestraling minder effect heeft. Dat verklaart waarom kanker soms toch terug komt na een behandeling met bestraling, schrijft een groep internationale onderzoekers donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Ze deden onderzoek aan gekweekte menselijke darmkankercellen en andere menselijke tumorcellijnen. De ontdekking biedt aanknopingspunten voor de zoektocht naar een betere behandeling.

Radiotherapie is één van de meest gebruikte behandelingen tegen tumoren. Met gerichte röntgenstraling of radioactieve straling wordt het dna in kankercellen kapot gemaakt. Die kunnen zich daardoor niet meer delen en gaan dood. Sneldelende cellen, zoals kankercellen, zijn extra gevoelig voor bestraling.

Het komt helaas regelmatig voor dat na bestraling niet alle tumorcellen gedood zijn, en de kanker later toch weer terugkomt. Hoe groot de kans daarop is verschilt per kankersoort en -stadium. „Weke-delen-kanker en nierceltumoren zijn vaker ongevoelig voor radiotherapie, lymfeklierkanker is er juist erg gevoelig voor”, zegt Martijn Lolkema, internist-oncoloog aan het Erasmus MC in Rotterdam, en niet betrokken bij het onderzoek. „Vooral aan de randen van een tumor zie je soms problemen ontstaan.” Hoe het komt dat sommige kankercellen zichzelf kunnen beschermen tegen de schade door straling was nog niet goed bekend.

De onderzoekers, onder leiding van geneticus Claus Sorensen van de universiteit van Kopenhagen, ontdekten dat kankercellen als reactie op de bestraling een enzym activeren: nuclease caspase-activated DNase (afgekort CAD). Dit enzym veroorzaakt tijdelijk extra breukjes in het dna van de kankercel, op specifieke plekken. Die zelf toegebrachte dna-schade zet de deling van de cel even stil, en voorkomt zo dat de stralingsschade de kankercel doodt.

Natuurlijke reparatieprocessen

Elke gezonde cel loopt regelmatig dna-schade op. Dat is geen probleem, die schade wordt onder normale omstandigheden gerepareerd door natuurlijke reparatieprocessen. Tijdens de cyclus van groei en deling die elke cel doormaakt, zijn er verschillende momenten, check-points, waarop er wordt gecontroleerd of er dna-breuken zijn. Zo kunnen die fouten worden gerepareerd vóórdat de cel er kopieën van maakt en zich deelt in twee nieuwe cellen. En als de fouten niet te repareren zijn, sterft de cel. Bij een normale cel is dat het zogenoemde G1-checkpoint.

In kankercellen werkt dit eerste controlepunt vaak niet meer. Maar de zelf toegebrachte dna-breuken zetten in de kankercel wel het volgende checkpoint aan, G2, ontdekten de auteurs. De cel blijft als het ware even hangen in deze fase. Dit voorkomt tijdelijk dat de kankercel zich deelt, én dat de cel doodgaat.

Alleen de kankercellen waarin het CAD-enzym actief was, overleefden de straling. De zelfgemaakte dna-schade is door de tumorcel makkelijk weer te herstellen. Na dat dna-herstel deelt de kankercel gewoon weer verder.

Behandelpraktijk

Voor toepassing in de behandelpraktijk ziet Lolkema twee mogelijkheden. „Je zou het enzym, CAD, bij patiënten kunnen meten. Patiënten bij wie dit sterk verhoogd is, zouden een hoger risico kunnen lopen dat de bestraling niet afdoende is, en voor hen zou je dan een andere strategie kunnen bedenken.” Een andere optie is om medicijnen te ontwikkelen die CAD kunnen remmen. Die middelen zijn er nog niet, maar ze zouden heel specifiek in kunnen werken op tumorcellen, omdat normale cellen dat enzym niet tot expressie brengen.

„Een superinteressante studie naar de diepe mechanismen”, vindt Roland Kanaar, moleculair geneticus in het Erasmus MC in Rotterdam. „We zoeken altijd naar een verschil tussen normale cellen en kankercellen, zodat we daarop in kunnen grijpen. Dit is zo'n verschil.” Hij verwacht dat kankercellen waarin het enzym, CAD, actief is, zeer gevoelig kunnen zijn voor bestaande middelen tegen onder meer erfelijke borstkanker: PARP1-remmers. „Die remmen de reparatie van het type dna-breukjes dat CAD maakt. Als die niet meer gerepareerd kunnen worden, gaat de kankercel alsnog dood.”

