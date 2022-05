Toeristen weer welkom in Nieuw-Zeeland na opheffen coronabeperkingen

Na twee jaar van coronabeperkingen zijn de grenzen van Nieuw-Zeeland maandag weer geopend. Reizigers uit zestig landen waaronder Nederland zijn nu weer welkom, mits ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Voor vertrek naar Nieuw-Zeeland moeten reizigers nog wel een coronatest doen. „Vandaag is een dag om te vieren, en een groot moment in het herstel van onze verbinding met de wereld”, zei Stuart Nash, de Nieuw-Zeelandse minister van Toerisme, volgens persbureau AP.

Tot een paar maanden geleden hanteerde Nieuw-Zeeland een ‘zero covid-strategie’. In maart 2020, kort na het begin van de pandemie, sloten de grenzen voor iedereen die er niet woonde. Reizigers moesten bij aankomst in isolatie. Het lukte Nieuw-Zeeland hierdoor om het coronavirus grotendeels buiten te houden, waardoor er verder weinig vrijheidsbeperkende maatregelen nodig waren. Wel gingen delen van Nieuw-Zeeland in de loop van de crisis in lockdown om plaatselijke uitbraken tegen te gaan.

De opkomst van de deltavariant eind vorig jaar maakte een einde aan de strategie. Premier Jacinda Ardern kondigde een nieuw systeem aan waarbij maatregelen afhankelijk waren van de vaccinatiegraad en ziekenhuisbezetting. Dat toeristen nog steeds niet welkom waren, leidde tot kritiek op de premier. De De directe en indirecte inkomsten uit toerisme samen waren in 2019 goed voor grofweg een tiende van het bbp van Nieuw-Zeeland, blijkt uit overheidscijfers. Dat jaar bezochten 3,9 miljoen toeristen het land, onder wie 30.000 Nederlanders.

Tot nu toe hebben 943.000 mensen in Nieuw-Zeeland het coronavirus opgelopen en zijn 713 mensen aan de gevolgen overleden. Per hoofd van de bevolking is het sterftecijfer iets meer dan een tiende van dat van Nederland.

„Heel fijn dat we weer mensen kunnen uitzwaaien”, zegt Thijs Glass van reisbureau TravelEssence, dat reizen naar Nieuw-Zeeland verzorgt. „Nieuw-Zeeland is een van de laatste landen dat de grenzen weer opengooit, dus die mensen hebben lang moeten wachten.”

Volgens Glass moesten tientallen klanten hun reis uitstellen, sommige al vanaf het begin van de pandemie. Inmiddels komen er weer nieuwe boekingen bij, zegt hij. „Maar maatregelen die overblijven, zoals de testplicht, vormen nog wel een drempel.”

