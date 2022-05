Telefoons Spaanse premier en minister van Defensie gehackt

Uit de telefoons van de Spaanse premier Pedro Sánchez en defensieminister Margarita Robles zijn grote hoeveelheden informatie gestolen. Dat heeft de Spaanse minister van Algemene Zaken Félix Bolaños maandagmiddag bekendgemaakt. De gegevens zouden zijn weggesluisd met Pegasus, Israëlische spionagesoftware die zichzelf via berichten op telefoons kan installeren en onder meer telefoongesprekken en wachtwoorden kan stelen.

Wat voor soort bestanden zijn buitgemaakt, is niet bekend. Bij de premier zou meer dan 2,7 gigabyte, goed voor duizenden foto’s of miljoenen tekstberichten, zijn gestolen. Bij de minister van Defensie ging het om 9 megabyte, ongeveer driehonderd keer minder.

Het is ook niet duidelijk naar wie de data toe is gesluisd. NSO, het bedrijf dat Pegasus heeft gebouwd, zegt op zijn website dat het zijn cyberwapens alleen aan overheden verkoopt „om criminaliteit en terreur te bevechten”.

Sánchez en Robles zijn de twee meest recente toevoegingen aan een lijst politici, journalisten en dissidenten van wie bekend is dat ze met Pegasus bespioneerd zijn. Vorige maand werd de Spaanse overheid zelf in verlegenheid gebracht toen de Canadese digitale mensenrechtengroep Citizen Lab onthulde dat sympathisanten van de Catalaanse separatistenbeweging doelwit van de software waren. De digitale mensenrechtengroep sprak van „indirect bewijs” dat de Spaanse overheid verantwoordelijk was. Eerder zou ook de Franse president Emmanuel Macron een beoogd doelwit zijn geweest van de software, in zijn geval in opdracht van een Marokkaanse veiligheidsdienst.

Correctie: in de kop van dit stuk stond eerder dat de telefoon van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken was gehackt. Dat moest de minister van Defensie zijn.