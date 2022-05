Soortenrijk bos heeft meer sterfte van jonge bomen

Een divers bos is een gezond bos, wordt vaak gezegd: minder vatbaar voor ziektes en klimaatverandering. Toch is juist in een bos met veel verschillende boomsoorten de sterfte onder bomen soms wel zeven keer zo hoog als in een homogeen bos, schrijven Canadese onderzoekers deze week in wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Vooral jonge bomen leggen in zo’n bos snel het loodje.

Bosaanplant wordt de laatste jaren veelvuldig ingezet als compensatiemiddel voor CO 2 -uitstoot. Bomen nemen koolstofdioxide op uit de lucht en zetten dat via fotosynthese om in zuurstof en suikers. Meestal gaat bij die aanplant de voorkeur uit naar bossen met meerdere boomsoorten, in tegenstelling tot de monotone ‘productiebossen’ die in het verleden populair waren. Die diversiteit kan de weerbaarheid tegen parasieten vergroten, en meer overlevingskans bieden in tijden van droogte.

Dode bomen

Maar naar de sterfte van bomen in zulke diverse bossen is tot nu toe weinig onderzoek gedaan, aldus de biologen in PNAS. En daar is wél behoefte aan, want ook die mortaliteit is van invloed op de CO 2 -opname. Een dode boom doet niet meer aan fotosynthese, en zorgt tijdens het afbraakproces juist voor het vrijkomen van koolstofdioxide. Om meer inzicht te krijgen in die mortaliteit bestudeerden de onderzoekers boomsterftegegevens van 29.172 bospercelen in de Verenigde Staten en Canada. Daarbij ging het specifiek om natuurlijke sterfte, dus om percelen die waren gevrijwaard van houtkap.

Zodoende ontdekten ze dat de sterfte onder bomen toenam naarmate het aantal verschillende soorten binnen een perceel hoger was. In gematigde streken bedroeg de jaarlijkse sterfte in de meest diverse bossen zo’n 4 procent per jaar, terwijl dat in homogene bossen 0,6 procent was. In noordelijke bossen was het verschil minder groot maar nog steeds significant, met 1,8 procent sterfte in de soortenrijke bossen tegenover 1,1 procent sterfte in de bossen met monotone aanplant

Wegvangen van de zon

In zowel de gematigde als de boreale bossen was vooral de relatieve grootte van de bomen van invloed op de sterfte: kleine bomen hadden een minder grote overlevingskans dan grote. Vermoedelijk komt dat doordat de grotere exemplaren zon wegvangen ten koste van de kleinere, en ook makkelijker aanspraak maken op voedingsstoffen in de bodem.

Normaal gesproken is de concurrentie tussen bomen van één soort groter dan die tussen verschillende boomsoorten, schrijven de auteurs, omdat soortgenoten dezelfde behoeften hebben en daardoor kunnen wedijveren om voedingsstoffen. Een hoge diversiteit kan ervoor zorgen dat bomen relatief dicht op elkaar staan – juist omdat ze andere behoeften hebben, staan ze elkaar aanvankelijk niet in de weg. Op die manier kan een hoge diversiteit in eerste instantie de productiviteit van een bos verhogen en zo zorgen voor extra veel CO 2 -opslag. Op den duur kan de hoeveelheid bomen echter de draagkracht van een perceel overschrijden, schrijven de onderzoekers, en dat verhoogt de sterfte. Door die grote initiële productiviteit blijft aanplant van diverse bossen overigens de moeite waard, aldus de onderzoekers. En als de dode bomen blijven liggen, kunnen ze op den duur mogelijk juist bijdragen aan een nóg diverser ecosysteem, omdat het dode hout bijvoorbeeld ook juist insecten en paddenstoelen aantrekt die leven van dood hout.

