Singer-songwriter Ylka Kolken: ‘Empathie ontstaat door je in te leven in verhalen’

‘Een vriend van mij maakte een documentaire over zijn oma. Zij hielp Joodse onderduikers, die dankzij haar de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Ik ben nu ongeveer even oud als zij toen was. Dan stel je jezelf algauw de vraag: wat zou ik hebben gedaan als ik toen had geleefd?

Ylka Kolken (1996) is singer-songwriter en psycholoog in opleiding. Zij woont in Maastricht.

„Ik schreef een liedtekst over deze oma, Nelly Eymael: ‘Zij heeft zich nooit op de borst geklopt/ Kijk de mannen met hun medailles paraderen/ Waarom is die vrouwenoorlog weggestopt?/ Moeten wij Nelly nu niet eens eren?’

„Als liedjesmaker werk ik veel samen met een muzikant en producer, Gé Reinders, die een boek heeft geschreven over de verzetsdaden van zijn moeder, Grada van Horen. In het boek komt een vriendin voor, Carla Gastkemper. Na vreselijke kampervaringen, in Ravensbrück en Dachau, hebben deze twee vrouwen de oorlog overleefd.

„Nelly, Grada en Carla hebben na de oorlog tientallen jaren gezwegen over wat ze als jonge vrouwen hadden meegemaakt. Dat ging me opvallen toen ik hoorde en las over hun ervaringen – niet alleen over hen, ook over andere vrouwen. Ze blijven zo bescheiden, ze doen alsof ze het de normaalste zaak van de wereld vonden, terwijl het levensgevaarlijk was. Van Carla Gastkemper bijvoorbeeld las ik het citaat: ‘Ik zat niet bij het verzet, hoor, ik smokkelde alleen maar pistolen.’

Carla Gastkemper (1925-2019) was in de Tweede Wereldoorlog bevriend met een verzetsstrijder, Carel Bos. Zij hielp hem, onder andere door wapens naar verzetsgroepen te brengen.

„In 2019, 75 jaar na de bevrijding, ontstond het idee juist die ‘gewone’ oorlogsverhalen te gaan vertellen op basisscholen in Limburg. We waren net begonnen met dit project, ‘Jong bevrijd’, toen de scholen in maart 2020 dichtgingen door de pandemie. Online konden we gelukkig wel doorgaan, ook in 2021.

„Door deze verhalen gingen kinderen vertellen wat ze zelf thuis hadden gehoord: oorlogsverhalen over familieleden én eigen ervaringen van kinderen, of hun ouders, die voor oorlog gevlucht zijn. Het voeren van dit soort gesprekken is zeker zo belangrijk als het doorgeven van verhalen. Leren luisteren, écht luisteren, zou meer aandacht mogen krijgen op scholen.

‘Ik zeg dit ook als psycholoog. Empathie ontstaat door je in te leven in verhalen, door goed te luisteren en te geloven in wat de ander zegt. Hiermee verbonden is: woorden geven aan je emotie, reflecteren op wat je hoort en dan je eigen kwetsbaarheid durven tonen. Op de scholen lieten wij een filmpje zien van een van de onderduikers, die zijn leven dankt aan Nelly Eymael. Hij toonde zich kwetsbaar, met tranen in z’n ogen. Het raakte de kinderen, die heel open vertelden wat zij voelden en dachten bij dit verhaal.

„Van de kinderen leerde ik dat zij hun verhalen graag willen delen. Wellicht wilden de verzetsheldinnen dit ook, maar bescheidenheid en een dienende rol voor vrouwen waren toen vaak de norm. Luisteren naar elkaars verhalen, vragen stellen, nieuwsgierig zijn: kinderen blijken die kunst van verbinding als geen ander te verstaan.”