Schiphol verwacht maandag minder reizigers, maar drukte blijft

Schiphol verwacht dat het maandag iets minder druk zal zijn dan afgelopen weekend, maar de drukte houdt aan, laat een woordvoerder aan NRC weten. De voorbije dagen riep de luchthaven luchtvaartmaatschappijen op vluchten te verplaatsen naar andere vliegvelden of andere data. Deze oproep doet Schiphol maandag niet.

Hoeveel langer dan normaal passagiers maandag moeten wachten, kan Schiphol nog niet zeggen. Wel liet de luchthaven weten dat de afgelopen dagen een piekdrukte werd geconstateerd rond 14.00 uur. Schiphol benadrukt dat passagiers het beste hun luchtvaartmaatschappij kunnen benaderen als zij informatie willen over hoe laat zij voor hun vlucht aanwezig moeten zijn.

Drukke momenten

Hoeveel reizigers Schiphol maandag verwacht, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Zondag vertrokken er zo’n 70.000 passagiers. Dat waren er 10.000 meer dan op zaterdag. Gemiddeld zullen er tot 8 mei 174.000 reizigers per dag van, naar of via Schiphol reizen, meldt Schiphol op zijn website. Het zijn nog niet zoveel reizigers als voor de coronacrisis, maar volgens Schiphol scheelt het op drukke momenten weinig.

Door grote personeelstekorten kampt de luchthaven al ruim een week met enorme drukte. Met name onder de afhandelaren, die het inchecken en de bagage verzorgen, zijn de tekorten groot. Tijdens de coronapandemie daalde het aantal vliegtuigpassagiers enorm waardoor veel personeel op Schiphol zijn baan verloor. Niet al die voormalig werknemers zijn teruggekeerd nu het vliegverkeer weer op gang is gekomen. Doordat er meer vluchten worden geboekt in de meivakantie nam de druk op het huidige personeel toe. Dit leidde op 24 april tot een grote staking van het grondpersoneel.