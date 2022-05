De ene tanker vol Russische olie wordt geweigerd, de ander niet

Het lijkt nogal een contrast: terwijl Europese regeringen al weken praten over een olieboycot tegen Rusland, dóén Europese havenarbeiders het gewoon, zo’n boycot. Havenwerkers in achtereenvolgens Göteborg, Rotterdam en Amsterdam weigerden de tanker Sunny Liger, beladen met Russische gasolie, te lossen. Maandag lag het schip voor anker voor de kust bij IJmuiden, vooralsnog zonder bestemming. Vakbond FNV heeft zijn leden in de havensector opgeroepen de Sunny Liger niet te laten aanmeren, uit „solidariteit” met de Zweedse collega’s die het schip wegstuurden uit Göteborg.

Nader beschouwd is wat er nu gebeurt met de Sunny Liger vooral een uitzondering die de regel bevestigt. Dít schip ligt weliswaar te dobberen bij IJmuiden. Maar andere tankers met Russische olie, gas en andere energieproducten blijven de Nederlandse havens binnenkomen, terwijl Ruslands oorlog tegen Oekraïne voortduurt.

Minister Hoekstra noemde de oproep van FNV ‘hartstikke goed’

Wat is er aan de hand? De Sunny Liger, een tanker die vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden, vertrok op 24 april vanuit het Russische Primorsk naar het Zweedse Göteborg. Er zit gasolie in (dikwijls gaat het dan om diesel). De eigenaar van de lading is onbekend, evenals de koper. Mogelijk veranderde dit tijdens de reis, iets wat vaker gebeurt. In Göteborg werd het schip vorige week geweigerd. De bond voor Zweedse havenarbeiders verklaarde medio maart dat zijn leden geen enkel schip uit Rusland, of met een Russische lading meer willen afhandelen. De Zweedse bond oogstte daarvoor overigens lof van de Oekraïense president Zelensky, maar Zweedse werkgevers willen af van de „blokkade”.

Vorige week werd duidelijk dat het schip dan maar koers zette naar Rotterdam. Toen kwam FNV Havens in actie: ook daar zou het schip niet mogen aanmeren. Na een oproep van de vakbond weigerden de leden (onder meer de slepers) de Sunny Liger aan te nemen. Vrijdagavond laat werd bekend dat de lading bij de firma Evos in Amsterdam zou worden gelost. Maar toen schaarden Amsterdamse FNV’ers zich achter de blokkade. Bedrijven in de Amsterdamse haven lieten daarop weten dat de veiligheid rondom het schip op het spel stond. De Sunny Liger had maandag geen formeel verzoek gedaan om de haven in te varen.

Steun voor de Zweden

De „solidariteit” van de FNV geldt niet zozeer Oekraïne, maar de Zweedse bonden, legt Asmae Hajjari, vakbondsbestuurder Zeehavens bij FNV, aan de telefoon uit. „We hebben het schip besmet verklaard”. Dat ‘besmet verklaren’ is onderling goed gebruik tussen internationale havenbonden, zegt ze. Werk dat ergens door een bond wordt geweigerd, wordt niet elders alsnog gedaan. Deze internationale samenwerking tussen vakbonden is er ook bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten.

Aan een brede boycot van Russische schepen en Russische zeevracht doet de FNV zelf niet. De Sunny Liger is een „specifiek geval”, zegt Hajjari. De FNV kreeg in maart vragen van leden die in de havens werken, of schepen met Russische lading konden worden geboycot. De conclusie, na enkele weken onderzoek: daarvoor is (vooralsnog) geen juridische grond. De EU-sancties treffen louter vrachtschepen onder Russische vlag, ténzij daar brandstof of voedsel in zit.

Schepen met Russische brandstof mogen dus in principe de havens van Rotterdam en Amsterdam in. Als ze niet ‘besmet’ zijn, blijven ze dan ook gewoon aanmeren in Nederland. Sinds vorige week zijn „enkele” schepen met Russische lading gelost in de Amsterdamse haven, zegt een woordvoerder. In Rotterdam komen zelfs „enkele schepen per dag” aan met energieproducten uit Rusland, aldus een voorlichter van die haven.

FNV heeft, na juridisch onderzoek, wel geconcludeerd dat leden in de havens ‘gewetensbezwaren’ kunnen uiten tegen klussen met een Russische connectie. Tot dusver is er geen beroep gedaan op gewetensbezwaren, zegt Hajjari. Ze sluit niet uit dat dit, zeker nu met de publiciteit rondom de Sunny Liger, alsnog gebeurt.

Maandag greep de Oekraïense ambassade in Den Haag de kwestie aan om te pleiten voor een brede Nederlandse blokkade van Russische energietransporten. In een persverklaring worden de Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders geprezen. „Het is cruciaal om te bereiken dat dezelfde benadering wordt gebruikt bij alle schepen en vracht die in verbinding staan met Rusland”, aldus de verklaring.

EU-olieboycot

Bij zo’n brede blokkade van Russische schepen en ladingen zou Nederland echter vooruitlopen op een mogelijke EU-olieboycot tegen Rusland. Daarover hadden EU-energieministers maandag in Brussel overleg. De kwestie ligt politiek heel lastig: Duitsland lijkt zijn verzet ertegen te hebben gestaakt, maar Hongarije liet weten zo’n boycot te zullen vetoën. Of het ooit tot een gasembargo komt, is al helemaal onzeker.

Lees ook: EU kruipt naar embargo op Russische olie

Intussen kan de Sunny Liger niet verder. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) zei vrijdag na de ministerraad dat hij de oproep van de FNV aan havenarbeiders om de Sunny Liger niet te laten aanmeren, „hartstikke goed” vindt. In een brief aan de Tweede Kamer op 28 april schreef Hoekstra evenwel dat er „geen juridische grondslag” is om de Sunny Liger de toegang tot Nederlandse havens te ontzeggen.

Voor bedrijven in de Amsterdamse haven is de situatie „erg onhandig”, zegt Kees Noorman van bedrijvennetwerk ORAM, een netwerk van bedrijven. Hij staat weliswaar „sympathiek” tegenover de actie van de vakbond – „solidariteit is een groot goed” – maar vindt wel dat het aan de politiek is om richting te geven. „Onder normale omstandigheden had dit schip gewoon de haven in gekund. In plaats van zelf de keuze te maken voor strengere sancties, leggen Europese regeringen de keuze neer bij werknemers en bij bedrijven. Dan heb je geen gelijk speelveld meer.”