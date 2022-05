Ruim 4.300 Oekraïense vluchtelingen aan het werk

Nederlandse werkgevers hebben inmiddels ruim 4.300 Oekraïense vluchtelingen in dienst. Dat heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bekendgemaakt, op basis van de meldingen die werkgevers sinds vorige maand verplicht zijn te doen. De Oekraïners werken veelal in de Randstad.

Bij 40 procent van de meldingen ging het volgens het UWV om werk via een uitzendbureau. Deze bureaus zetten de Oekraïners onder meer in als schoonmaker of magazijnmedewerker. Daarnaast vonden veel van deze vluchtelingen een werkgever in de horeca of land- en tuinbouw. In beide bedrijfstakken gaat het om 11 procent van de werkende vluchtelingen. In de zakelijke dienstverlening – met functies uiteenlopend van softwareontwikkelaar tot architect – vond 9 procent een werkplek.

Andere sectoren waar de Oekraïners terechtkomen, zijn de schoonmaak (4 procent), groothandel en supermarkten (4 procent), bouw (2 procent) en overheid, onderwijs en wetenschappen (2 procent). In de gezondheidszorg zijn negen Oekraïense vluchtelingen werkzaam.

Sinds 1 april hoeven werkgevers die een Oekraïense vluchteling in dienst nemen geen tewerkstellingsvergunning voor die werknemer meer aan te vragen. Zo’n vergunning is verplicht voor werknemers van buiten de Europese Unie. Om het voor Oekraïense vluchtelingen makkelijker te maken in Nederland te gaan werken, is voor hen die verplichting opgeheven. Wel moeten werkgevers het bij het UWV melden als ze een vluchteling in dienst nemen. Zo kan de overheid zicht houden op de gang van zaken en eventuele misstanden tijdig signaleren.

Oekraïners vinden echt niet alleen werk in de kassen Woordvoerder UWV

Of de Oekraïense vluchtelingen terechtkomen op plekken die bij hun werkervaring of opleiding passen, kan het UWV niet achterhalen. De organisatie legt alleen de huidige functie van de vluchtelingen vast. Maar, zegt een woordvoerder, „Wat ons opvalt is dat, naast de uitzendbureaus en de tuinbouw, de groep zakelijke dienstverlening ook groot is, met heel diverse functies. Het is echt niet zo dat Oekraïners alleen werk vinden in de kassen.”

In Nederland zijn nu 49.810 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bijna 10 procent van hen heeft dus een baan gevonden. De meeste Oekraïense vluchtelingen werken in Amsterdam (12 procent). Ook in Gouda, Leiden, Zoetermeer en de regio Haaglanden gingen vluchtelingen relatief vaak aan de slag.

Het aantal Oekraïners dat in Nederland werk vond, nam in de loop van april snel toe. In de eerste week kwamen er 550 meldingen van werkgevers die een Oekraïner in dienst namen, daarna 850 en in de derde week waren het er 1.550. Het aantal meldingen in de laatste week van april was met 1.350 iets lager.

Uitzendbureau OTTO Work Force heeft tientallen Oekraïners aan het werk geholpen, voornamelijk in de supermarktlogistiek. „Onze aantallen zijn relatief laag, want we zijn heel voorzichtig met tewerkstellen”, zegt directeur Frank van Gool. „We vinden dat eerst huisvesting, gezondheidszorg en kinderopvang geregeld moeten zijn. Daarnaast is begeleiding op de werkvloer heel belangrijk. Omdat de meeste vluchtelingen geen Engels of Nederlands spreken, zorgen wij voor jobcoaches, die de Oekraïners in hun eigen taal kunnen ondersteunen.”