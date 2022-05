Politiemedewerker geschorst op verdenking lekken informatie Lil Kleine

Een medewerker van de politie Amsterdam is voor onbepaalde tijd op non-actief gesteld op verdenking van het lekken van informatie over rapper Lil Kleine aan een juicekanaal, een online roddelkanaal. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NRC na berichtgeving van Shownieuws. Er is een onderzoek ingesteld, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren.

Shownieuws meldt dat het zou gaan om screenshots van een Snapchat-gesprek, die zouden zijn gedeeld met het juicekanaal ‘Reality FBI’. De politiemedewerker zou hebben beschreven hoe de rapper zich voelde in de gevangenis. Jorik Scholten, beter bekend onder zijn artiestennaam Lil Kleine, zat eerder dit jaar verschillende malen vast op verdenking van zware mishandeling van zijn ex-verloofde Jamie Vaes.

De politie kan omwille van het onderzoek niet zeggen om wat voor medewerker het gaat, noch wat er precies zou zijn gelekt.