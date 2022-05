OM deelde tegen de regels in zelf straffen uit voor ernstige delicten

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen vijf jaar tegen de regels in zelf straffen uitgedeeld voor ernstige delicten. Het gaat om 45 zaken waarin de verdachte een gevangenisstraf kon krijgen van meer dan zes jaar. Dat bevestigt het OM zelf na berichtgeving door Trouw. In dat soort gevallen moet een rechter aan de bestraffing te pas komen. Het ging om 36 gevallen van zware mishandeling en 9 gevallen van aanranding.

Sinds 2008 mag het OM een zogenaamde strafbeschikking uitdelen in het geval van lichte vergrijpen, om de hoge druk op de rechtspraak iets te verlichten. De verdachte hoeft dan niet meer voor de rechter te komen, maar wordt bestraft door een officier van justitie. Vorig jaar deelde het OM in 85.000 gevallen zelf straffen uit. In 2016 waren dat er nog 67.000. Volgens Trouw heeft die stijging te maken met de coronacrisis, waarin de achterstanden bij de rechtbanken zo opliepen dat het OM meer zaken toegewezen kreeg.

Kan niet worden teruggedraaid

Hoe het precies heeft kunnen gebeuren dat er 45 keer onterecht staf werd uitgedeeld zonder tussenkomst van de rechter, wordt nu onderzocht, zegt de woordvoerder. De strafbeschikkingen kunnen niet worden teruggedraaid. Het OM verwacht dat het aantal gevallen waarin de instantie zelf oordeelt over gewelds- en zedendelicten zal dalen, schrijft Trouw, omdat de richtlijn voor de toepassing van de strafbeschikking vorig jaar is aangescherpt. Volgens een woordvoerder zijn de regels voor officieren van justitie nu vooral veel duidelijker opgeschreven dan voorheen.

„Ernstige misdrijven dienen door een onafhankelijke rechter te worden beoordeeld”, zegt advocaat Richard Korver tegen Trouw. Hij heeft veel ervaring met gewelds- en zedenzaken. „Dat gebeurt in het openbaar, waardoor het ook een signaleringsfunctie heeft. De OM-straffen zijn niet inzichtelijk. Dat geeft toch het gevoel van achterkamertjes.”

