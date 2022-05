Nieuwe miljardenboete dreigt voor Apple wegens machtsmisbruik

Apple moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete wegens het schenden van de Europese concurrentieregels. Dat heeft de Europese Commissie maandag bekendgemaakt in een bezwaarschrift. De techgigant houdt een chip die contactloos betalen op Apple-producten vergemakkelijkt voor zichzelf. Daarmee ondermijnt het bedrijf volgens Brussel eerlijke concurrentie, innovatie en keuzevrijheid voor consumenten.

Met de zogeheten Near-Field Communication-chip kunnen apparaten — bijvoorbeeld een iPhone en een pinapparaat — draadloos gegevens uitwisselen. Apple staat geen andere betalingsbedrijven dan zijn eigen Apple Pay toe om deze chip op Apple-producten te gebruiken. Zelf beweert het bedrijf dat het dit doet omwille van de veiligheid, maar daar gaat de Europese Commissie voorlopig niet in mee.

Bedrijven als PayPal zijn nu gebonden aan betalingen middels bijvoorbeeld QR-codes. Dat is echter een minder aantrekkelijke betalingsmethode: minder snel en minder veilig. Bedrijven die gebruik willen maken van Apple Pay, moeten Apple een commissie betalen. Op die manier misbruikt Apple zijn machtspositie, vindt Brussel. Het is nu voor consumenten immers het aantrekkelijkst om via Apple Pay te betalen.

Lees ook: Europese Unie akkoord over nieuwe spelregels voor Big Tech

Miljardenboete

Nu de Europese Commissie haar verwijten aan Apple kenbaar heeft gemaakt, gaat ze onderzoeken of Apple de concurrentieregels daadwerkelijk heeft geschonden. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, kan Apple zich opmaken voor een nieuwe miljardenboete. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van het bedrijf, dat vorig jaar nog een omzet had van bijna 350 miljard euro. De Europese Commissie beboette Apple vorig jaar ook al wegens het misbruiken van zijn dominante marktpositie.

De afgelopen weken sloot de Europese Unie twee akkoorden om de macht van grote techbedrijven in te perken: de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA). De DMA is bedoeld om machtsmisbruik door bedrijven als Apple, Google en Meta op de Europese markt tegen te gaan. De DSA moet ervoor zorgen dat digitale platforms het internet veiliger en betrouwbaarder maken.