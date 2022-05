Nézet-Séguin toont met zijn Mahler de kracht van een live-uitvoering

Wat zal Yannick Nézet-Séguin blij zijn geweest dat hij weer in zijn vertrouwde Rotterdam was. Daags eerder speelde hij het Mahler 4-programma in de Elbphilharmonie in Hamburg, waar hij tot twee keer toe de baton neer moest leggen wegens ‘publiekssabotage’. Een telefoon die maar bleef rinkelen, een dame die haast stikte in haar eigen gesnurk: de Duitse recensent vroeg zich nerveus af of Nézet-Séguin ooit nog terug zou komen.

Nee, dan het Rotterdamse publiek. Door de breekbare eerste maten van het vredesgebed van de Oekraïense componist Sylvestrov werd nog oneerbiedig gehoest, maar al snel wist Nézet-Séguin het publiek mee te slepen in zijn concentratie. En hoe kan het ook eigenlijk anders? Dit was bij uitstek een concert dat je eraan herinnerde wat de kracht is van een live-uitvoering, van werkelijk samengebalde aandacht. Hier gebeurde iets fascinerends op het toneel, waarvan je niet kon wegkijken.

Intrigerende kwaliteit

De indrukwekkende mezzosopraan Karen Cargill was genipt voor haar rol in de liederen van Alma Mahler, gloedvol begeleid door het orkest. Dat er in de hoogte op een enkele plek wat intonatiewankeling insloop, deed niets af aan de intrigerende kwaliteit, ook dat hoort bij een live-uitvoering.

En toen Mahlers vierde. Nou niet echt obscuur repertoire, en toch maakte Nézet-Séguin je steeds benieuwd naar hoe het verder zou gaan. Hij genoot aanstekelijk van de melodielijntjes uit zijn orkest, en lichte als vanzelfsprekend de details uit, zonder dat het frivole of ijdele onzin werd. De interpretatie was van een prachtige nuance, met smaakvolle climaxen. Zalig de dirigent die zijn orkest zo mooi zacht kan laten spelen. Sopraan Christiane Karg zong over de hemelse dartelingen als om door een ringetje te halen zo fraai gefraseerd. Een sprookjesachtig goed concert, het soort waardoor je na afloop de kleuren in de stad net iets anders ziet. De Hamburgers hebben wat gemist.