Moslims over de hele wereld vieren het einde van de ramadan

Over de hele wereld vieren moslims deze dagen het einde van de ramadan. Tijdens Eid al-Fitr, in Nederland ook bekend als het Suikerfeest, genieten veel moslims van lekker eten en bezoeken ze familie. Dat laatste was twee jaar lang, wegens de coronamaatregelen, slechts beperkt mogelijk.